Zwei Gruppen prügeln sich auf dem Münsterplatz

Ein Streit in Ulm artet aus, ein Mann wird am Kopf verletzt. Die Polizei leitet Strafverfahren ein – und stellt eine hohe Rechnung

Ein Streit zwischen zwei Gruppen alkoholisierter Personen ist am frühen Sonntagmorgen auf dem Münsterplatz in einer Schlägerei ausgeartet. Die Polizei berichtet, dass sechs bis acht Leute aufeinander losgingen. Mindestens ein Mann wurde am Kopf verletzt.

Schlägerei in Ulm: Einsatzkräfte versorgen Verletzten auf dem Münsterplatz

Gegen 4.50 Uhr stritten zwei alkoholisierten Personengruppen auf dem Münsterplatz miteinander. Der Streit eskalierte, eine Schlägerei begann. Dabei erlitt zumindest einer der Beteiligten eine Verletzung am Kopf. Mehrere Streifen des Polizeireviers Ulm-Mitte rückten an, um die Personengruppen zu trennen.

Der am Kopf verletzte Mann wurde durch Rettungskräfte noch am Einsatzort ärztlich behandelt. Danach erhielten alle Beteiligten einen Platzverweis. Da sich ein Beteiligter nicht an daran halten wollte, verbrachte er die folgenden Stunden in Polizeigewahrsam. Er sieht nun nicht nur einer Ordnungswidrigkeitenanzeige, sondern auch einer empfindlichen Kostenrechnung für den Gewahrsam entgegen. Die Polizei Ulm ermittelt nun den genauen Tathergang und leitet entsprechende Strafverfahren gegen die Beteiligten ein. (AZ)