Zwei kaputte Autos und ein Verletzter nach Unfall im Doanautal: Wer hatte Grün?

Zwei kaputte Autos und ein verletzter Autofahrer sind das Ergebnis eines Unfalls am Montagabend im Ulmer Donautal. Der Unfall ereignete sich nach Polizeiangaben gegen 19.50 Uhr. Ein 26-Jähriger fuhr demnach mit seinem Mercedes in der Daimlerstraße und wollte an der Kreuzung Wiblinger Allee geradeaus in Richtung Illerstraße/B311 fahren. Zeitgleich fuhr ein 35-jähriger Skoda-Fahrer auf der Wiblinger Allee in Richtung Wiblingen.

Im Kreuzungsbereich stießen die Fahrzeuge zusammen. Der Fahrer des Skodas erlitt leichte Verletzungen. Die nicht mehr fahrbereiten Autos mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme musste der Kreuzungsbereich teilweise gesperrt werden.

Zum Unfallzeitpunkt war die Ampelanlage in Betrieb. Beide Unfallbeteiligten machten unterschiedliche Angaben. Da die Polizei noch nicht sagen kann, wer Grün hatte, sind weitere Ermittlungen notwendig. Die Verkehrspolizei Laupheim (Telefon: 07392/9630320) nahm den Unfall auf und sucht Zeugen, die Hinweise geben können. (AZ)