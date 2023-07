Zwei Männer prügeln sich um einen Parkplatz

Ein lange schwelender Streit ist nun in einer handfesten Auseinandersetzung eskaliert. Wer recht hat, kann die Polizei bisher nicht klären.

Wegen eines Parkplatzes sind zwei Männer, 76 und 31 Jahre alt, derart in Streit geraten, dass die Polizei anrücken musste. Jetzt haben beide ein Verfahren wegen Körperverletzung am Hals. Offensichtlich dauern die Meinungsverschiedenheiten, wer den Parkplatz eines Mehrfamilienhauses im Ulmer Fünf-Bäume-Weg tatsächlich benutzen darf, schon länger an. Das unrühmliche Ende fand die Auseinandersetzung am Samstag kurz vor 12 Uhr. Der Streit eskalierte in einer handfesten Auseinandersetzung.

Beide Streithähne prügelten aufeinander ein. Der ältere der beiden zog sich dabei eine blutende Schürfwunde am Arm zu. Eine Streife des Polizeireviers Ulm-West nahm den Sachverhalt auf. Dem Einsatzbericht des Polizeibeamten vor Ort ist zu entnehmen, dass auch die Auseinandersetzung nicht dazu beigetragen hat, Licht ins Parkplatzdunkel zu bringen. Keiner der beiden Kontrahenten ging als Sieger der Streitigkeit vom Platz. Gegen beide Beteiligten wird jetzt ermittelt. (AZ)