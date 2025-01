Zwei Männer stehlen Geld aus Kasse in Geschäft im Hafenbad

Zwei Männer haben am Donnerstagnachmittag in einem Geschäft im Hafenbad in Ulm Geld aus der Kasse gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, hätten die zwei Männer gegen 15.15 Uhr den Laden betreten. Einer von ihnen soll eine Angestellte abgelenkt und sie in ein Gespräch verwickelt haben. Der zweite Täter habe sich dann hinter die Theke begeben und Bargeld aus der Kasse geklaut. Die Angestellte habe die Tat bemerkt und verschloss die Tür. Einer der Männer schob die Frau aber zur Seite, öffnete die Tür und sie flüchteten.

Die Polizei fahndete nach den Unbekannten, aber ohne Erfolg bislang. Die jüngeren Männer hatten nach Angaben der Ermittler südländisches Erscheinungsbild und sollen um die 1,75 Meter groß gewesen sein. Sie seien schwarz gekleidet gewesen. Einer der Männer sei schlank, der andere kräftig gewesen, heißt es. (AZ)