Zwei Männer verprügeln 21-Jährigen in Ulm-Wiblingen mit Händen und Füßen

Die beiden Männer sollen dem 21-Jährigen unbekannt sein. Warum es zu dem Angriff kam, will die Polizei nun herausfinden.

Ein 21-Jähriger ist am Donnerstag in Ulm-Wiblingen von zwei Männern angegangen worden. Das berichtet die Polizei am Freitag.

Kurz vor 20 Uhr hätten zwei Männer den 21-Jährigen in der Reutlinger Straße verfolgt. Als sie in eingeholt hatten, sollen sie den 21-Jährigen zu Boden gestoßen haben. Danach hätten sie mit Händen und Füßen auf ihn eingeschlagen.

Zeugen beobachteten den Angriff und mischten sich ein. Daraufhin rannten die Angreifer zu ihrem Auto und flüchteten.

Der 21-Jährige kam mit Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Angreifer sollen dem 21-Jährigen wohl nicht unbekannt sein, heißt es. Hierbei soll es sich um einen 20-Jährigen aus Ulm und einen 23-Jährigen aus dem Raum Laupheim handeln.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und versucht nun herauszufinden, warum es zu dem Angriff kam. (AZ)