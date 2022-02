Ulm

18:00 Uhr

Neue Bäckereien in Ulm: Cumpanum und Brot-Reform starten fast zeitgleich

Plus Mit Brot-Reform und Cumpanum gehen binnen einer Woche in Ulm gleich zwei ungewöhnliche Bäcker auf den Markt. Beide wollen ihr Handwerk in die Zukunft führen.

Von Oliver Helmstädter

Für Sven Jansky, den Bäckermeister bei Brot-Reform in der Ulmer Sterngasse, ist ein gutes Brot an erster Stelle an den Zutaten zu erkennen, die nicht drin sind. Und auch der Bobinger Kollege André Heuck, der in Ulm die Cumpanum-Bäckerei eröffnete, hat einen ganz ähnlichen Ansatz. Bei wollen in Ulm kooperieren, um die Menschen von einem Brot zu überzeugen, bei dem weniger mehr ist.

