Zwei neue Stadtkantoren für Ulm

Ausgeschrieben war die neu geschaffene Stelle eines Ulmer Stadtkantors schon länger. Nun ist sie besetzt, und zwar zweigeteilt: Jeweils zur Hälfte werden Dorothee Wohlfahrt und Philipp Kaufmann die 100-Prozent-Stadtkantorenstelle antreten.

Kirchenmusiker werden an der Martin-Luther-Kirche tätig sein

Der Dienstsitz der neu geschaffenen Stelle wird an der Martin-Luther-Kirche sein, wohin die Kinderchöre des Münsters wechseln sollen, wie schon länger bekannt war. Dorothee Wohlfahrt wird den Schwerpunkt Kinderchorleitung, den bislang Stephanie Dinkelaker am Münster innehatte, und Popularmusik übernehmen. Philipp Kaufmann wird die andere halbe Stelle besetzen als Stadtorganist mit Orgelschwerpunkt in der Martin-Luther-Kirche und der Pauluskirche, wo sich Organist und Kantor Philipp Hartmann vor einigen Monaten in den Ruhestand verabschiedet hatte. Der aus der Pfalz stammende Kaufmann, geboren 1996 und aufstrebender Kirchenmusiker mit Konzerttätigkeit, startet seinen Job in Ulm am 1. Oktober. Er war bislang als Organist der evangelischen Gesamtkirchengemeinde Untertürkheim und seit 2018 als Chorleiter in Esslingen-Mettingen tätig.

Die 58-jährige Dorothee Wohlfahrt, die aus Plüderhausen im Remstal stammt, war bislang Kantorin in Lorch und hat umfangreiche Erfahrung in Chorarbeit.