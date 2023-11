Zwei Polizisten werden bei Festnahme eines Landendiebs in Ulm verletzt

Kaum zu bändigen war ein 29-Jähriger in der Ulmer Bahnhofsgegend.

Am Dienstag erlitten zwei Polizisten bei einem Widerstand in Ulm leichte Verletzungen. Gegen 19.45 Uhr wurden vier zivile Polizisten auf einen Alarm in der Friedrich-Ebert-Straße aufmerksam.

Schnell war der Polizei nach eigenen Angaben klar, dass ein Ladendieb den Alarm bei seiner Flucht aus einem Geschäft ausgelöst hatte. Die Beamten verfolgten den mutmaßlichen Dieb, gaben sich als Polizei zu erkennen und nahmen ihn vorläufig fest. Als sie den Mann zum Geschäft zurückbegleiteten, versuchte dieser sich loszureißen und wurde renitent. Der Polizei gelang es den Mann zu überwältigen. Dabei erlitten zwei Polizisten leichte Verletzungen. Bei der Durchsuchung des Verdächtigen fand die Polizei mehrere neue Kleidungsstücke, an denen noch das Etikett angebracht war. Das mutmaßliche Diebesgut wurde sichergestellt. Den 29-Jährigen erwarten nun mehrere Anzeigen. (AZ)