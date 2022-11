Zwei Radfahrer stoßen zusammen: Beide 24-Jährige werden leicht verletzt

In Ulm kommt es zu einem Zusammenprall zweier 24-Jähriger. Einer von ihnen soll ohne Licht am Fahrrad unterwegs gewesen sein.

Bei einem Unfall am Donnerstag in Ulm haben zwei 24-Jährige leichte Verletzungen erlitten. Wie die Polizei mitteilt, waren die beiden jungen Männer auf ihren Rädern zusammengestoßen.

Ein 24-Jähriger befuhr demnach mit einem Pedelec den Radweg von der Donau kommend in Richtung Zinglerstraße. An einer Kreuzung bog er nach links in Richtung Galgenbergweg ab. Dabei stieß er mit einem Radfahrer zusammen, der von links kam.

Beide Radfahrer erlitten bei dem Unfall leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten den Radfahrer zur Behandlung in eine Klinik. Für den Fahrer des Pedelec war kein Aufenthalt in der Klinik erforderlich. Er gab bei der Polizei an, dass der Entgegenkommende ohne Licht unterwegs gewesen sei.

Die Polizei Ulm (Telefon: 0731/1880) nahm die Ermittlungen auf. Sie schätzt den Schaden am Fahrrad auf 100 Euro. Das Pedelec blieb unbeschädigt. (AZ)