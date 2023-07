Zwei Roofer klettern am Schwörmontag aufs Ulmer Münster

Ausgerechnet an Schwörmontag klettern zwei 19-jährige Roofer aufs Ulmer Münster. Sie werden entdeckt und von der Polizei aufgegriffen.

Es ist nicht die erste waghalsige Kletteraktion dieser Form. Aber zum ersten Mal wird bekannt, dass die sogenannten Roofer es am Schwörmontag, dem Ulmer Feiertag, gemacht haben. Allerdings wurden sie dabei erwischt. Zwei 19-Jährige aus Reutlingen wurden von der Polizei aufgegriffen.

Wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Ulm auf Nachfrage unserer Redaktion bestätigt, seien die beiden Kletterer gegen 5.30 Uhr von einem Zeugen beobachtet worden. Sie sollen gerade dabei gewesen sein am südlichen Chorturm herunterzuklettern. Ob sie an die Spitze kamen, ist unklar. Die Polizei wurde informiert und rückte an. Gegen 6.45 Uhr seien sie aufgegriffen worden. Nachdem ihre Personalien festgestellt wurden, kamen sie auf freien Fuß.

Zwar gelten derartige Kletteraktionen ohne schon als gefährlich. Da es ist der Nacht auf Schwörmontag zu einem Unwetter mit Regen und Blitzen im Raum Ulm kam, dürften die Umstände noch einmal gefährlicher gewesen sein. Gegen die beiden 19-Jährigen wurde Anzeige wegen Hausfriedensbruch erstattet. (AZ/krom)

