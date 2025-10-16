Zwei Straßenbahn-Unfälle binnen einer Stunde: Radfahrer wird leicht verletzt

Zwei Unfälle mit jeweils einer beteiligten Straßenbahn haben sich am Mittwochnachmittag binnen nicht einmal einer Stunde in Ulm ereignet. In einem Fall war der „Kontrahent“ ein Auto, im anderen Fall ein Fahrrad. Zum Glück wurde lediglich eine Person leicht verletzt.

Der erste Unfall wurde gegen 16.30 Uhr am Ulmer Messegelände verursacht, als ein Mercedes-Fahrer beim Linksabbiegen über das Gleis hinweg den Vorrang der von hinten kommenden Straßenbahn missachtete. Es kam an einer der Zufahrten zum Messegelände zum Unfall, bei dem weder der 37-jährige Unfallverursacher noch die Fahrgäste in der Straßenbahn verletzt wurden. Das Gleis in Richtung Stadtmitte war dadurch rund eine Stunde blockiert, die Verkehrsbetriebe mussten Ersatzbusse einsetzen. Den Sachschaden gibt die Polizei mit etwa 15.000 Euro an.

Der zweite Unfall ereignete sich gegen 17.20 Uhr nahe dem Ehinger Tor. Ein 34-jähriger Radfahrer fuhr aus Richtung Rathaus kommend auf dem südlichen Radweg der Neuen Straße. Kurz vor dem Ehinger Tor wollte er die Straßenbahngleise in Richtung Universum-Center überqueren. Dabei übersah er die von hinten kommende Straßenbahn, vor der das rote Licht für Fußgänger und Radfahrer an der Querungsstelle warnte.

Trotz Vollbremsung der Straßenbahn kam es zum Zusammenstoß, bei dem der Radfahrer stürzte. Rettungsdienst und Notarzt versorgten den Radfahrer an der Unfallstelle und brachten ihn anschließend mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Als die Beamten der Verkehrspolizei bei der Unfallaufnahme beim Radfahrer Alkohol rochen, ordneten sie eine Blutentnahme an, um zu klären, ob die Alkoholisierung Einfluss auf den Unfallhergang hatte. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 1000 Euro.

Während der Unfallaufnahme war die ÖPNV-Trasse zwischen Hauptbahnhof und Ehinger Tor gesperrt, es kam zu einem erheblichen Rückstau der Straßenbahnen von beiden Linien, darunter auch die Straßenbahn, die am Messegelände zum Unfallopfer wurde. Die Straßenbahnen der Linie 2, die vom Eselberg kamen, wurden teilweise ab dem Theater in Richtung Donauhalle umgeleitet. Ersatzbusse waren im Einsatz, um alle Fahrgäste an ihre Wunschziele zu bringen.