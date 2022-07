Zwei Verletzte bei Unfall in der Blaubeurer Straße

Ein 28-jähriger Autofahrer missachtet die Vorfahrt eines anderen Verkehrsteilnehmers. Es kommt zum Unfall.

Bei einem Unfall am Sonntag in Ulm sind zwei Menschen verletzt worden. Sie kamen mit dem Krankenwagen in ein Krankenhaus.

Wie die Polizei mitteilt, war gegen 0.45 Uhr ein 34-Jähriger mit seinem Ford in der Blaubeurer Straße in Richtung Innenstadt unterwegs. Aus der Banzenmacherstraße fuhr ein 28-Jähriger mit seinem VW in die Blaubeurer Straße ein und missachtete dabei die Vorfahrt des 34-Jährigen. Die Autos stießen zusammen, beide Fahrer erlitten leichte Verletzungen.

Die Polizei schätzt den Sachschaden an beiden Fahrzeugen auf etwa 8000 Euro. Abschlepper luden beide Wagen auf. Auf den Verursacher kommt nun eine Anzeige zu. (AZ)