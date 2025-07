Zwei Verletzte nach Auffahrunfall auf der A8

Bei einem Auffahrunfall auf der A8 bei Ulm am Mittwochmorgen sind zwei Autofahrer leicht verletzt worden. Um 7.40 Uhr war eine 69-jährige Renault-Fahrerin in Richtung München unterwegs, wie die Polizei mitteilt. Auf dem linken Fahrstreifen stockte der Verkehr. Deshalb musste ein 42-jähriger BMW-Fahrer vor ihr stark abbremsen. Das erkannte die Seniorin wohl zu spät und prallte in das Heck des bereits stehenden BMW. Beide Beteiligten erlitten leichte Verletzungen. Rettungskräfte waren im Einsatz. Die Verkehrspolizei Mühlhausen schätzt den Gesamtschaden auf rund 25.000 Euro. Abschlepper bargen die Autos. (AZ)

