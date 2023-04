Zwei Verletzte und drei kaputte Autos nach Unfall im Ulmer Donautal

Im Ulmer Donautal kommt es zu einem Unfall. Zwei Menschen werden verletzt. Zwei von drei kaputten Autos müssen abgeschleppt werden.

Zwei Verletze und drei kaputte Autos sind die Bilanz eines Unfalls am Montag auf einem Parkplatz in Ulm. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf etwa 12.000 Euro.

Wie die Polizei mitteilt, war eine 26-Jährige gegen 15.10 Uhr mit ihrem Mercedes auf einem Parkplatzgelände einer Firma im Ulmer Donautal unterwegs. Sie fuhr in Richtung Ausfahrt zur Graf-Arco-Straße. Ein 40-Jähriger war ebenfalls auf dem Parkplatz unterwegs. Der hatte auf die Fahrerin des Mercedes nicht geachtet, die von rechts kam. Die Fahrzeuge stießen zusammen, und der Mercedes der Frau prallte gegen einen geparkten Hyundai.

Bei dem heftigen Aufprall lösten die Airbags in dem VW und Mercedes aus. Der mutmaßliche Unfallverursacher und die 26-Jährige erlitten Verletzungen. Während sich der 40-Jährige selbst in ärztliche Behandlung begab, brachte der Rettungsdienst die Frau in ein Krankenhaus. Der VW und der Mercedes mussten abgeschleppt werden. Auf den 40-Jährigen kommt nun eine Anzeige zu. (AZ)