Ulm

18:00 Uhr

Zwei Weichen ins Nichts am Ulmer Hauptbahnhof: Was ist der Grund?

Eine Gleisverbindung am Ulmer Hauptbahnhof: Zwei Weichen kommen nicht zusammen. Was ist da los?

Plus Pendler wundern sich seit einem Jahr über zwei Weichen am Ulmer Hauptbahnhof, die nicht zusammen führen. Was soll das? Die Bahn klärt auf.

Von Oliver Helmstädter

Was ist denn da los? Fragt sich ein Pendler aus Senden seit einem Jahr fast täglich am Ulmer Hauptbahnhof. Eine Gleisverbindung zwischen Gleis 1 und 2 kommt nicht zusammen, scheint sinnlos in die Gegend gebaut zu sein. Eine Bahnsprecherin sagt auf Anfrage der Redaktion nun, was dort los ist.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

