Zwischen Frust und Hoffnung: Ulmer Zelt und Ulmer Roxy in der Corona-Krise

Plus Das Ulmer Kulturzentrum Roxy stellt den Spielbetrieb bis zum 13. Januar ein - während das Ulmer Zelt fest für Frühjahr und Sommer 2022 plant.

Wer derzeit auf der Homepage des Kulturhauses Roxy blickt, liest, dass der Spielbetrieb bis zum 13. Januar eingestellt sei. Doch ist der Grund dafür nicht etwa ein Auftrittsverbot für Musiker, Tänzer oder Comedians. Vielmehr zwingen die derzeit schwierigen Umstände die Künstler dazu, ihre Auftritte zu verschieben oder ganz abzusagen.