Zwischen Höllensturz und Unschuld: Kunstverein zeigt Klaus Prior

Im Spannungsfeld zwischen Schönheit und faszinierender Hässlichkeit bewegen sich die Skulpturen und Bilder Klaus Priors. Der Ulmer Kunstverein zeigt seine Werke.

Etwas Archaisches umfängt den Besucher. Die Natürlichkeit der Werkstoffe erlaubt mitunter eine bizarre Physiognomie. Schönheit auf eine andere, eine geradezu atavistische Art. Dabei sind die Skulpturen Klaus Priors im Schuhhaussaal spärlich drapiert, kein Überfluss, nichts, was Auge und Sinn überstrapazieren vermag.

Zwischen den Skulpturen die Bilder: Öl auf Leinwand mit Namen wie "Höllensturz", "L'innocenza" (die Unschuld), "Umschlungen" und immer wieder Köpfe. Köpfe und Gestalten umfassen das Werk des Schweizer Künstlers, das der Kunstverein Ulm aktuell zeigt. Stehende, Liegende, Menschen im Gleichgewicht, eben "Equilibristi", nicht selten unkonkret als "Figura" oder "Gestalten" bezeichnet.

Eine verborgene Sehnsucht nach Harmonie und Gleichgewicht

Edel mitunter die Auswahl der Materialien mit Zeder, Pappel, gar Sequoia, bemalt, wenn auch oft nur andeutungsweise; eine weitere "Figura" gar aus Eisenguss. Der Schöpfer Prior greift nicht auf Vorstudien oder Modelle zurück und fertigt seine Werke in einem einzigen Arbeitsgang an. Bei der Holzbearbeitung mit der Kettensäge sind einzig die Emotionen die Triebfeder. Oftmals kein komplett ausgeführter Schnitt, sondern vielmehr ein Absetzen und Neubeginn. Gewollte Brüche zeichnen die Skulpturen aus. Offenbar liegt in diesem "spontanen Chaos", wie es in einem Handout zu lesen ist, "eine tief verborgene Sehnsucht nach Harmonie und Gleichgewicht".

Der Künstler, im Jahr 1945 in Wesel am Niederrhein geboren, siedelte 1966 in die Schweiz um. Nach einer handwerklichen Ausbildung studierte er an der Kunstgewerbeschule in St. Gallen. Erst Mitte der 1980er Jahre wandte sich Prior verstärkt der Bildhauerei zu, ohne jedoch die Malerei zu vernachlässigen. Die Ausstellung "Reflexion" widmet sich dem vielseitigen und doch so außergewöhnlichen Künstler, dessen Formensprache irgendwo zwischen Bellezza und faszinierender Hässlichkeit alterniert. Aber vielleicht ist es auch die manifestierte Verletzlichkeit der menschlichen Seele, die aus den zerfurchten Figuren spricht und in welcher sich der Betrachter hier und da wiederzuerkennen glaubt?

Info: Die Ausstellung "Reflexion" ist bis zum 21. Juli im Schuhhaussaal in Ulm zu sehen.