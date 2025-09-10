Zwischen TV-Studio und Bühne: Der Ulmer Gitarrist Patrick Wieland geht wieder auf Tour

Patrick Wieland spielt regelmäßig für ein Millionenpublikum. Der Ulmer Gitarrist ist seit der ersten Staffel Teil der Studioband der Castingshow „The Voice of Germany“. Unzählige Kandidaten hat er bei der Sendung schon begleitet. Vom ersten Auftritt bis zum Finale. Mit Weeland betreibt er auch ein eigenes Bandprojekt, mit der nach längerer Pause nun auch wieder durchstarten möchte. Zeitgleich zum Staffelauftakt von „The Voice“ am 25. September startet auch die Tour von Weeland.

Bei „The Voice“ spielt Wieland alle Genres, mit der eigenen Band macht er Blues

Bei „The Voice“ muss Patrick Wieland jede Staffel aufs neue seine musikalische Spontanität und Wandlungsfähigkeit unter Beweis stellen. „Es ist tatsächlich ein ordentliches Programm, das man sich in 4 bis 5 Tagen draufschaffen muss“, sagt Wieland. Um die 120 Talente kämen zu den Blind Auditions. Quer durch alle Genres gehen die Songwünsche, die die Kandidaten und Coaches bei „The Voice“ äußern. Gern genommen sind bekannte Pop- und Rocksongs, aber auch aus den Bereichen Soul, Hip-Hop oder Country sind in der TV-Show immer wieder Nummern zu hören.

In seinen eigenen Projekten hat sich Patrick Wieland aber ganz dem Blues verschrieben. „Obwohl ich in Deutschland aufgewachsen bin, war diese Musik schon immer meine gefühlte DNA. Den Blues habe ich immer in mir gespürt“, sagt der Musiker. Kein Wunder zog es ihn nach dem Schulabschluss in das Heimatland des Blues, die USA. In Los Angeles hat Wieland ab 1990 Gitarre studiert. Zurück in Deutschland landete er, der seien Kindheit und Jugend im Dreiländereck bei Basel verbracht hatte, recht schnell in Ulm – wegen der Amerikaner, die damals in der Region stationiert waren und die auch hierzulande ihre Musik machten. Wieland wurde Gitarrist der afroamerikanischen Funk- und Soulband „Fade to Black“. Anschließend ist er in der Doppelstadt geblieben.

Icon vergrößern Patrick Wieland spielt als Gitarrist in der Studioband der Castingshow "The Voice of Germany". Eigene Songs veröffentlicht er mit seiner Band Weeland. Foto: Phil Kullmann Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Patrick Wieland spielt als Gitarrist in der Studioband der Castingshow "The Voice of Germany". Eigene Songs veröffentlicht er mit seiner Band Weeland. Foto: Phil Kullmann

Die Musik von Weeland beschreibt Patrick Wieland ebenfalls als inspiriert von afroamerikanischem Blues mit modernen Indie-Soul-Einflüssen. Die Band ist ein Herzensprojekt des Musikers. Trotzdem musste er es in den vergangenen Jahren ruhen lassen. Als alleinerziehender Vater fehlte ihm dafür schlicht die Zeit und auch die kreative Energie, noch eigene Songs zu schreiben. Dass er jetzt wieder mit der eigenen Band durchstarten kann, macht auch eine Förderung der Initiative Musik aus Berlin möglich, die Wieland für seine letzte Vinylplatte erhalten hat. Auch dass sein Sohn inzwischen selbst studiert, hat bei Wieland wieder Kapazitäten für eigenen Projekte frei werden lassen.

Darum geht‘s im neuen Album von Weeland

Erschienen ist das Album „The Soul Provisions“ im Herbst vergangenen Jahres, nun folgt die dazugehörende Tour. Start ist am 25. September im Hamburg, aber natürlich steht auch ein Konzert in Wielands Heimatstadt Ulm auf dem Programm. Am 3. Oktober spielt er mit seiner Band im Roxy. Und worum geht es in „The Soul Provisions“? Wieland sagt: „Der rote Faden sind die Dinge, die mich die letzten Jahre beschäftigt haben.“ Da seien die persönlichen Erfahrungen und Erlebnisse eingeflossen, aber auch das Weltgeschehen. „Fragen, die ich mir stelle und Ängste, die ich habe – obwohl ich eigentlich immer an das Gute im Menschen glaube“, sagt Wieland.

Im TV kann das Ulmer Publikum Wieland natürlich schon ein paar Tage vor dem 3. Oktober sehen. Denn am 25. September startet auch die 15. Staffel von „The Voice“, die jeweils Donnerstag und Freitag auf ProSieben und Sat.1 zu sehen ist. Für Wieland gab es dabei auch Wiedersehen mit alten Bekannten. Als Gitarrist arbeitete Wieland mit namhaften Künstlern wie Max Herre, Cro, Stefanie Heinzmann und auch mit den Fantastischen Vier, auf deren Album „Fornika“ er zu hören ist. In Staffel 15 kehrten Michi und Smudo als Coaches zu „The Voice“ zurück.

Termin: „Weeland“ spielen am Freitag, 3. Oktober, 20 Uhr, im Roxy. Tickets gibt es über die Vorverkaufsstelle des Roxy vor Ort oder online.