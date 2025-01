Artistin Lea Toran Jenner tritt beim Zirkusfestival in Monte Carlo auf

Die Ulmer Zirkusartistin Lea Toran Jenner, bekannt durch ihre Auftritte im weltberühmten Cirque du Soleil und dem Moulin Rouge in Paris, feiert mit ihrem Bühnenpartner Francis Perreault als „Duo Unity“ den bisherigen Höhepunkt ihrer Karriere: Die beiden nehmen am prestigeträchtigen Monte Carlo Zirkusfestival teil. Am Freitag, 17., und Samstag, 18. Januar, wird sich das Bühnenpaar mit dem Cyr-Rad gemeinsam mit den besten Artistinnen und Artisten der Welt der internationalen Fachjury präsentieren.

„Es fühlt sich wie ein Traum an,“ sagt Lea Toran Jenner. Und weiter meint die Ulmerin: „Wir haben so hart gearbeitet, alles gegeben und stehen jetzt hier. Diese ganzen Eindrücke sind unbeschreiblich – irgendwie eine Mischung aus Stolz, Dankbarkeit, Nervosität und Vorfreude.“ Das „Duo Unity“ wird am Wochenende gleich zweimal auftreten. Ziel ist es, nicht nur ihre perfekte Technik und eindrucksvolle Choreografie zu präsentieren, sondern auch zu beweisen, dass sie ihre spektakuläre Nummer unter allen Bedingungen wiederholen können. Demnach vergibt die Jury die drei Hauptpreise: Den bronzenen, silbernen und goldenen Clown. Das Festival, das unter der Schirmherrschaft des Fürstenhauses von Monaco steht, ist eines der wichtigsten und angesehensten Zirkusereignisse der Welt. Es ist der Inbegriff für höchste Zirkuskunst. Für Jenner und Perreault ist dieser Auftritt ein Meilenstein: Mit über 1.600 Aufführungen ihrer Akrobatik-Nummer haben sie sich eine makellose Perfektion erarbeitet. Zuletzt waren sie im Heilbronner Weihnachtszirkus zu sehen, wo sie sich intensiv auf Monte Carlo vorbereiteten.

In den sozialen Netzwerken teilt Lea Toran Jenner besondere Momente

Eine besondere Sorge des Duos war der Boden der Manege, der traditionell mit Holzspänen für Tierdarbietungen bedeckt ist. Für ihre Show ist jedoch ein glatter, ebenerdiger Untergrund essenziell. Mitte der Woche hatten die Halbspanierin und der Kanadier die Gelegenheit zu einer Generalprobe in voller Kostümierung und mit Lichteinstellungen – und sie waren erleichtert: Der Boden erwies sich als perfekt. Alles lief einwandfrei und gab das nötige Selbstvertrauen für die bevorstehenden Shows.

„Monte Carlo ist eine wunderschöne Stadt, die Temperaturen sind angenehm warm und die Organisation ist dank des Fürstenhauses und dem internationalen Organisationskomitee perfekt. Es gibt hier keine Konkurrenz unter den Artisten – jeder weiß, dass alle, die hier auftreten, absolute Weltklasse sind und aus gutem Grund zur Teilnahme ausgewählt wurden. Ich freue mich einfach so sehr, das alles erleben zu dürfen“, sagt die 32-Jährige, die in den sozialen Netzwerken Einblicke und exklusive Momente hinter den Kulissen rund um das renommierte Zirkusfestival teilt.