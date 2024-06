Ulmer Bands im Ulmer Zelt

Als Ersatz für den erkrankten Popa Chubby sprangen spontan die beiden Ulmer Bands Roadstring Army und City Kids Feel the Beat ein, die dem Publikum in der Friedrichsau bei freiem Eintritt ordentlich einheizten. Während Roadstring Army eher Indie-Töne anschlugen und neben ihrer aktuellen Single "Sirens" mit "Josephine" auch einen neuen Track präsentierten, schlugen die City Kids um Sänger Sven Simmendinger (im Bild) gewohnt härtere Punkrock-Töne an.

Foto: Michael Vogt