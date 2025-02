Ulmer Bildungsmesse zieht 40.000 Besucher an – die Aussteller sind zufrieden

40.000 Menschen haben die Ulmer Bildungsmesse besucht, die am vergangenen Wochenende zu Ende gegangen ist. 260 Aussteller haben sich in sieben Messehallen präsentiert. Nach den drei Tagen ziehen sie ein positives Fazit.

Ob Ausbildung, Studium oder Weiterbildung – die Ulmer Bildungsmesse ermöglichte Einblicke in über 1500 Bildungsangebote und brachte Unternehmen, Institutionen und junge Menschen zusammen. „Unsere Messe gibt Jugendlichen und ihren Eltern eine wert-volle Gelegenheit, sich umfassend über ihre beruflichen Perspektiven zu informieren und persönliche Gespräche zu führen“, erklärt Gerhard Semler, Leiter der Abteilung Bildung und Sport bei der Stadt Ulm. „Hier können sie nicht nur Berufe hautnah erleben und mit Unternehmen in Kontakt treten, sondern sich auch über Studiengänge und weiterführende Schulen informieren. Gerade in einer Zeit, in der sich Berufsbilder verändern, ist dieser Austausch von unschätzbarem Wert.“

Am Samstag sind Schüler mit ihren Eltern eingeladen

Die Ulmer Bildungsmesse findet alle zwei Jahre statt und wird von der Stadt Ulm in Kooperation mit der IHK Ulm veranstaltet. Am Donnerstag und Freitag waren die Schulen eingeladen. Am Samstag war der Eltern-Kind-Tag: „Die Idee ist, dass Schüler mit ihren Eltern zur Messe kommen und sich zu informieren“, erklärt die Projektleiterin der Ulmer Bildungsmesse Sandra Rau-Radtke von der IHK Ulm. Besonders der Samstag sei „richtig gut besucht“ gewesen.

Ganz viele Aussteller lockten an ihren Ständen oder im Freien mit Aktionen und der Möglichkeit, selbst etwas auszuprobieren. Das Hauptzollamt Ulm hatte zum Beispiel beschlagnahmte Gegenstände mitgebracht. Unter den Ausstellern waren zudem Firmen wie Liebherr, Peri mit einer ganzen Reihe an Bildungsangeboten, Airbus, das Hallenbad Neu-Ulm und auch Daimler Buses beantwortete Fragen zu Berufen wie Fahrzeuglackierer oder Informatiker.

„Es gab überall gute Gespräche. Die Aussteller waren zufrieden“, sagt Rau-Radtke. Viele von ihnen hätten auch noch Auszubildende gesucht – umso wichtiger sei, dass sie Präsenz zeigen. Denn die Schüler wüssten oft gar nicht, was es in der Region für Möglichkeiten gibt.

Rundgang auf der zwölften Ulmer Bildungsmesse mit (von links) Muhterem Aras, Präsidentin des Landtags Baden-Württemberg, Ulms Oberbürgermeister Martin Ansbacher, Professor Michael Weber, Präsident der Universität Ulm, und Bundestagsmitglied Marcel Emmerich. Foto: Samuel Hübner

Wie konkret die Gespräche laufen, sei ganz unterschiedlich. Ein Aussteller habe zurückgemeldet, dass sich zehn bis 15 Schüler für eine Ausbildung interessiert haben und eine Bewerbung schreiben möchten. „Das ist ein riesen Erfolg für ihn“, betont Rau-Radtke, die daraus schließt: „Es rechnet sich für die Aussteller.“

„Ich habe viele neue Ideen bekommen und hab jetzt eine Idee, welche Ausbildung für mich die richtige ist“, sagt die 17-jährige Lisa, die sich mit ihren Eltern bei der Bildungsmesse informierte. „Wir hatten viele intensive Gespräche mit Jugendlichen, die konkrete Vorstellungen hatten, aber auch mit denen, die noch Orientierung suchten. Genau dafür sind wir hier“, berichtet Michael Zeller, Ausbildungsleiter bei Rayher Hobby.

„Das große Besucherinteresse und das Feedback der Aussteller bestätigen uns darin, dass die Ulmer Bildungsmesse eine unverzichtbare Veranstaltung für die Region ist“, resümiert Rau-Radtke. „Unser Ziel ist es, auch 2027 wieder eine Leuchtturm-Veranstaltung auf die Beine zu stellen, die für Jugendliche ein echter Perspektivenbringer ist.“