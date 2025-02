Mario Schneider, Ulmer Stadtrat für die CDU, will 2026 in den Stuttgarter Landtag einziehen. Er möchte, so teilt er seinen Parteifreunden mit, das Direktmandat für Ulm und den Alb-Donau-Kreis „wieder zurückholen und damit eine starke Stimme in Stuttgart zu haben“. Seit 2016 stellen die Grünen den direkten Vertreter aus dem Wahlkreis 64 in der Landeshauptstadt.

Karen Annemaier Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Mario Schneider Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

CDU Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis