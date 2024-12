Neue Anzeigetafeln rund um den Ulmer Hauptbahnhof

Die Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm investieren in den Ausbau der digitalen Fahrgastinformation an der Mobilitätsdrehscheibe Ulmer Hauptbahnhof. Bis Frühjahr 2025 werden insgesamt 24 neue digitale Anzeigetafeln in Betrieb genommen, die den Bahnhofssteg, den südlichen Bahnhofsplatz und den Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) abdecken.

Zusammen mit den bereits installierten Anlagen wird die SWU dann insgesamt 30 Anzeigetafeln am Ulmer Hauptbahnhof betreiben. Die Maßnahme umfasst ein Investitionsvolumen von rund 600.000 Euro, welches in Teilen von Bund und Land gefördert wird.

Im ersten Schritt sind seit Donnrstag die neuen TFT-Anzeiger auf dem Bahnhofssteg sowie Übersichtsanzeiger am Bahnhofssteg und am ZOB in den Testbetrieb gegangen. Diese Phase wird genutzt, um die Systeme weiter zu optimieren.

Die neuen Anzeigetafeln bieten allen Fahrgästen einheitliche und unternehmensübergreifende Informationen in Echtzeit. Hervorzuheben sind:

Bahnhofssteg : Acht Anzeigetafeln, je zwei Meter breit sind, informieren Fahrgäste, die vom oder zum Zug gehen oder zwischen den Zügen umsteigen. Aufgrund der Sperrung der Bahnhofshalle und der gestiegenen Nachfrage nach mehr Informationsmöglichkeiten hat der Bahnhofssteg für Bahnkundinnen und Bahnkunden in den nächsten Jahren eine besondere Bedeutung.

Übersichtsanzeiger gegenüber Treppenaufgängen : Gegenüber den Treppenaufgängen zeigen diese Tafeln Zugabfahrten sowie Anschlussinformationen für die Straßenbahn, dem Stadtbusverkehr und regionale Busverbindungen an. Ein ähnliches Informationsangebot wird auch auf dem südlichen Bahnhofsplatz verfügbar sein.

Monitore über den Treppenabgängen: Diese Anzeigen informieren über die nächsten Züge, die auf den darunterliegenden Bahnsteigen abfahren.

ZOB : Hier wird derzeit ein Übersichtsanzeiger in Betrieb genommen. Im Frühjahr 2025 folgt dann noch an jedem einzelnen Steig noch eine individuelle Anzeige

Ralf Gummersbach, Geschäftsführer der SWU Verkehr, hebt besonders die barrierefreie Gestaltung der Anlagen hervor: „Die Anzeigetafeln sind dank ihres hohen Kontrasts besonders gut lesbar. Die Anzeiger am ZOB und auf dem Bahnhofsplatz verfügen zudem über eine Vorlesefunktion („Text-to-Speech“), die sehbehinderten Menschen die Nutzung ermöglicht.“ (AZ)