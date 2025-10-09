Ulmer Karusselltage starten am Freitag: Alles Wichtige zum Herbst-Volksfest in Ulm

Die Premiere der Ulmer Karusselltage vor zwei Jahren wurde durchs Wetter verhagelt: An acht von zehn Tagen regnete es und die Temperaturen gingen dermaßen in den Keller, dass es sich laut Organisator Oliver Fischer „fast wie ein Wintereinbruch“ anfühlte. Da man sich danach erst einmal Gedanken machte, wie es weitergeht, fiel das Herbst-Volksfest im vergangenen Jahr flach. Doch jetzt gibt es die Neuauflage: Am Freitag um 14 Uhr starten die Ulmer Karusselltage wieder.

35 Schausteller sind nach Ulm gekommen – damit sind die Karusselltage etwa halb so groß wie das Volksfest im Sommer. Am Donnerstag wurde noch fleißig aufgebaut. Fischer erzählt von einem Schreckmoment: „In der letzten Woche ist das Riesenrad weggefallen. Da bin ich etwas ins Schwitzen gekommen.“ Doch es konnte Ersatz gefunden werden: Ein niederländischer Schausteller reiste kurzfristig aus Bielefeld an. Am Donnerstag stand das 40 Meter hohe Riesenrad und die Gondeln wurden angehängt.

Ein Riesenrad darf natürlich auch beim Herbst-Volksfest nicht fehlen. Foto: Alexander Kaya

Nach der Erstauflage haben die Organisatoren zwei grundlegende Änderungen vorgenommen: Die Attraktionen auf dem Volksfestplatz in der Friedrichsau sind anders angeordnet: Dieses Mal verläuft der Rundweg nicht durch hohen Schotter, sondern hauptsächlich über Asphalt. Zentral liegt ein Biergarten und daneben eine große Almhütte. In dieser finden rund 200 Menschen auch dann einen gemütlichen Platz, wenn das Wetter mal nicht mitspielt.

Ein Biergarten und eine Almhütte laden zum Verweilen ein. Foto: Alexander Kaya

Die zweite große Änderung betrifft den Termin: Die Karusselltage finden eine Woche früher statt – in der Hoffnung, dass das Wetter besser mitspielt. Dafür hat man in Kauf genommen, dass der Cannstatter Wasen zu Beginn noch parallel läuft. Das sieht Fischer aber nicht als Problem: Nach Stuttgart würden ohnehin eher die Menschen gehen, die Party machen, erklärt er. In Ulm gebe es hingegen ein „familiäres Konzept“. Auch die Schausteller kämen ohnehin eher von der Wiesn in München als von Stuttgart hierher.

So ist es auch diesmal wieder: Das Kult-Karussel Break-Dance etwa war vorher beim Oktoberfest. Die „Top-Neuheit“ ist laut Fischer das 20 Meter hohe Looping-Karussell „Nightfly“. Es existiere erst seit Mai dieses Jahres und sei das einzige seiner Art in Europa. Hier würden „Adrenalin-Fans“ auf ihre Kosten kommen. Das Abenteuer-Laufgeschäft „Lost“ sei an die gleichnamige Serie angelehnt. Für Kinder gibt es unter anderem eine Raupen-Achterbahn.

Die Raupen-Achterbahn dürfte für viel Freude sorgen. Foto: Alexander Kaya

Vom 10. bis 19. Oktober starten die Karusselltage werktags um 14 und sonntags um 13 Uhr. Um 22 Uhr schließen die Fahrgeschäfte. Es gibt auch wie beim Volksfest wieder verschiedene Aktionen: Am Montag etwa fahren Besitzer einer DING-Zeitkarte zum ermäßigten Preis.