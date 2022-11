Ulm

Messerattacke in der Frauenstraße: Polizei ermittelt Verdächtigen

Ein 23-Jähriger wurde bei der Messerattacke in der Ulmer Frauenstraße schwer verletzt.

In der Halloween-Nacht wird ein 23-Jähriger vor einem Lokal in der Ulmer Frauenstraße schwer verletzt. Der mutmaßliche Messerstecher sitzt jetzt in Haft.

Bei einer Messerattacke in der Halloween-Nacht in der vergangenen Woche ist ein 23-Jähriger schwer verletzt worden. Der mutmaßliche Täter flüchtete zusammen mit einer Gruppe von mehreren Personen. Nun teilen Polizei und Staatsanwaltschaft mit: Der mutmaßliche Messerstecher konnte ermittelt werden. Ein 17-Jähriger sitzt inzwischen in Haft. Ihm wird vorgeworfen, für die Tat verantwortlich zu sein. Wie berichtet, kam es am Dienstagmorgen, 1. November, gegen kurz vor 5 Uhr zu einem folgenschweren Streit vor einer Gaststätte in der Ulmer Frauenstraße. Dabei wurde der 23-Jährige durch mindestens einen Messerstich erheblich verletzt. Er musste mit einem Notarztwagen in ein Ulmer Krankenhaus eingeliefert werden. Messerattacke in der Ulmer Frauenstraße: Ermittlungen führen zu 17-Jährigem Die Kriminalpolizei hatte daraufhin die Spurensicherung und die Ermittlungen übernommen. Intensive Ermittlungen hätten nun auf die Spur des 17-Jährigen geführt, heißt es. Der mutmaßliche Messerstecher agierte aus einer Gruppe mit fünf jungen Männern heraus. Die konnte zunächst in Richtung Radgasse flüchten. Mit einer groben Beschreibung jener Personen hofften die Ermittler auf Hinweise. Am vergangenen Freitag wurde der 17-Jährige vorläufig festgenommen. Die Staatsanwaltschaft Ulm hatte einen Haftbefehl gegen den Jugendlichen wegen versuchten Totschlags beantragt. Der junge Mann wurde dem zuständigen Haftrichter beim Amtsgericht Ulm vorgeführt. Der erließ den Haftbefehl. Der 17-Jährige befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt. (AZ)

