Im Kirchturm gereift: Gold Ochsen bringt Ulmer Münster Bier zurück

Der Kauf der Markenrechte der vor Jahren pleitegegangenen Brauerei Ulmer Münster Bier von Gold Ochsen trägt jetzt erste Früchte: Mitte vergangenen Jahres sicherte sich Gold Ochsen Markenrechte aus der Insolvenzmasse der Brauerei: Jetzt gibt es das Jahrgangsbier „Ulmer Münster Doppelbock“.

Gold Ochsen lieferte sich Jahrzehnte ein Bier-Duell mit der Ulmer Münster Brauerei, es war unvorstellbar, dass eines Tages beide Markennamen auf einer Flasche prangen. Ende Januar wurde 2002 die letzte Flasche Bier in der Brauerei im Ulmer Westen abgefüllt, auf dem Brauereigelände sind Wohnungen entstanden. An die Brauerei erinnert nur noch die Adresse: Am Sudhaus.

Gold Ochsen, Memminger und Ulmer Münster Bier

Im Jahr 2000 kaufte Memminger Bier die angeschlagene Ulmer Brauerei. Inzwischen ist aber auch die Memminger Brauerei, die zeitweise zu den größten Brauereien Deutschlands gehörte, ist Geschichte. Die 1886 gegründete Traditionsbrauerei geriet auch infolge gestiegener Energiepreise 2022 in die Verlustzone.

Zumindest der Name Ulmer Münster Bier lebt jetzt am Ulmer Veitsbrunnenweg bei Gold Ochsen weiter. Als . Hommage an Münster Bier beschreibt Gold Ochsen die 12. Jahrgangsedition. Und auch der höchste Kirchturm der Welt spielt eine Rolle: Das Bier erhielt den „finalen Schliff“ nämlich im Ulmer Münster, in dessen Gewölbekeller es in Eichenfässern eingelagert reifen konnte.

Gereift in den Gewölben des Ulmer Münsters

Warum? Der Gewölbekeller unterhalb der ehrwürdigen Kirche bot laut Info der Gold-Ochsen-Braumeister mit einer Temperatur von acht bis zehn Grad und hoher Luftfeuchtigkeit die idealen Voraussetzungen für die Lagerung der Eichenholzfässer. Für die Stadt nichts Neues. Denn die Bürgerschaft machte bereits vor dem Dreißigjährigen Krieg davon Gebrauch und lagerte neben Bier auch Schmalz und Butter im Münster-Gewölbe..

Eine lange Tradition hat das Ulmer Münster Bier. Nur in Ulm wird es längst nicht mehr gebraut.

Die auf 1.597 Stück limitierten, mit Naturkorken verschlossenen Flaschen sind zu je 15,97 Euro im Brauerei-Laden in der Ulmer Keplerstraße, im Ochsen Shop in der Ulmer Innenstadt sowie online erhältlich. Der Verkaufspreis und die Anzahl der abgefüllten Flaschen soll nicht nur Geld in die Kasse spülen, sondern auchan das Gründungsjahr der Brauerei Gold Ochsen erinnern.