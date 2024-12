Hier am Ulmer Münsterplatz stehen Veränderungen an

Am Ulmer Münsterplatz, zwischen der Häuserzeile aus den 1950er-Jahren und dem Stadthaus, stehen Veränderungen an. Bis Ende des Jahres schließen hier die Filialen zweier großer Ketten.

Das Unterwäschegeschäft am Münsterplatz 38 macht dicht. Zumindest ist das Ladengeschäft auf einem Immobilienportal als „verfügbar“ ab Beginn kommenden Jahres gekennzeichnet. Eine Anfrage beim Sitz des Unterwäsche-Riesen mit 330 Filialen in Deutschland mit Sitz in Gelsenkirchen über die Zukunft der Marke in Ulm blieb unbeantwortet.

Veränderung am Ulmer Münsterplatz

Somit bleibt die Tatsache, dass online diese 90 Quadratmeter Verkaufsfläche im Erdgeschoss angeboten werden. Beworben als direkt in der Fußgängerzone am südlichen Ulmer Münsterplatz gelegen, in einem charakterstarken Wohn- und Geschäftshaus in 1A-Lage.. Die Gewerbeeinheit könne sowohl als Ladenfläche, als auch für einen Gastronomiebetrieb genutzt werden.

Wörtlich heißt es: „Inmitten des geschäftigen Treibens mit Blick auf das Ulmer Münster - zwischen Rathaus und der neuen Ulmer Mitte - können Sie von der Vielzahl an Passanten profitieren und diese seltene Möglichkeit für Ihre Popularität nutzen.“

Der Betreiber der Kette Street One am Münsterplatz macht sein Geschäft aus Altersgründen Ende des Jahres zu.

Nachdem auf der Homepage des Unternehmens mit 900 Filialen in 15 Ländern Stellen für eine Ulmer Filiale ausgeschrieben sind, ist kaum davon auszugehen, dass Hunkemöller die Münsterstadt verlässt. Auch wenn es bereits eine Filiale in der Neu-Ulmer Glacis-Galerie gibt. Nur wohin bleibt ein Rätsel.

Das nächste Unternehmen, das den Münsterplatz verlässt, ist Street One. Der Lizenznehmer des Anbieters von Damenbekleidung macht nach vielen Jahrzehnten aus Altersgründen zu. Der Ausverkauf hat bereits begonnen, selbst die Regale haben ein Preisschild. Die Marke Street One wurde im Jahr 1983 gegründet und war die erste Marke des Konzerns dahinter, der CBR Fashion Holding.