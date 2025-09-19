Ulmer Nachtwache: Start zur Kulturnacht verschiebt sich

Die vom Ulmer CDU-Stadtrat Mario Schneider geplante „Ulmer Nachtwache“ kann zur Kulturnacht am kommenden Samstag nicht starten. Zwar haben die privaten Initiatoren intensive Vorbereitungen getroffen, da jedoch bislang keine gesicherte Finanzierung für den Probebetrieb vorhanden ist, ist das Projekt derzeit noch nicht realisierbar.

Darum geht es: Die Nachtwache ist eine Initiative, die – ergänzend zur bestehenden Arbeit von Polizei und kommunalem Ordnungsdienst – in den Nachtstunden sichtbare und ansprechbare Personen in der Ulmer Innenstadt bereitstellen möchte. Ziel ist es, mit einem zusätzlichen Angebot Gespräche, Unterstützung und Hilfe im Bedarfsfall zu ermöglichen. Die Beteiligten stehen dazu weiterhin in engem Austausch mit der Stadt Ulm, um gemeinsam tragfähige Lösungen zu finden.

Das ist die Nachtwache in Ulm

Geplant ist ein Team aus Sicherheitsdienstleistern, Streetworkern, Ersthelfern und weiteren geschulten Kräften, die in der Zeit von 21.30 bis 04.30 Uhr im öffentlichen Raum präsent sind. Sie hören zu, vermitteln bei Konflikten, leisten im Notfall Unterstützung und stehen unkompliziert als Anlaufstelle bereit. Damit soll ein zusätzlicher Beitrag zum Sicherheitsgefühl und zur Aufenthaltsqualität in der Innenstadt geleistet werden – immer als Ergänzung zu bestehenden Strukturen.

Finanzierung unklar

Der derzeitige Stand: Die Finanzierung des Probebetriebs ist im aktuellen städtischen Haushalt nicht vorgesehen. Ob und in welcher Form öffentliche Mittel für einen Probebetrieb und eine mögliche Verstetigung zur Verfügung gestellt werden können, wird in den zuständigen Gremien – voraussichtlich im Oktober – beraten. Für die Initiatoren, die in das Projekt bereits viel Zeit und Engagement investiert haben, ist klar, dass sie an dem Thema weiter mit Hochdruck arbeiten werden.

Blick in die Zukunft: Ein Probebetrieb könne seine Wirkung nur dann entfalten, wenn er wissenschaftlich begleitet und anschließend über eine längerfristige Verstetigung entschieden wird. Dies ist bereits im Probebetrieb enthalten. Klar ist für Mario Schneider: „Für Sicherheit in der Stadt sind Polizei und kommunaler Ordnungsdienst zuständig“. Die Stadt Ulm begrüße die Initiative jedoch ausdrücklich, da sie ein zusätzlicher Baustein sein kann, um das Leben in der Innenstadt in den Nachtstunden attraktiver und sicherer zu machen. (AZ)