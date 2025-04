Aus dem Ulmer Postgebäude könnte ein Hingucker mit grünem Innenhof werden

Ein attraktives Quartier in unmittelbarer Bahnhofsnähe und als Verbindung zum Theaterviertel sollen die Ulmer Posthöfe werden. Der Ulmer Milliardär Ludwig Merckle hatte das Post- und Telekom-Areal gekauft. In der Sitzung des Ulmer Bauausschusses wurde nun bekannt, wie weit die Pläne für das Areal und besonders das Postgebäude am Bahnhofplatz gediehen sind. Die Bauarbeiten könnten schon im Frühjahr 2026 starten.

