Ulmer Spatz und Eichhörnchen grüßen am Bahnhof

Die Deutsche Bahn hat den Bahnhof Thalfingen umfassend aufgewertet und die Aufenthaltsqualität für Reisende erhöht, das teilt die Pressestelle der DB mit. Blickfang der Bahnhofsmodernisierung ist die Unterführung, die der regionale Künstler Philip Walch, auch bekannt als „Stone Graffiti“, mit Wandkunstwerken versehen hat. Insgesamt hat die DB rund 150.000 Euro in den Bahnhof investiert.

So sah die Unterführung vorher aus. Foto: DB AG

Ein neues Wetterschutzhäuschen mit bequemer Sitzbank am Bahnsteig 2 bietet außerdem mehr Komfort. Mit neuen Vitrinen am Zugang und auf den Bahnsteigen würden Fahrgäste gut informiert, teilt die DB mit. Zudem habe man die Unterführung mit energiesparender LED-Beleuchtung ausgestattet. „Boden und Wandflächen von Unterführung, Rampen und Bahnsteigen wirken dank einer intensiven Reinigung wie neu“, heißt es. Der Bahnhof soll auch weiterhin frisch aussehen: Dafür sorgen neue und zusätzliche Abfallbehälter und eine intensivere, wöchentliche Reinigung. Ab 2025 wird die Station zudem viermal im Jahr durch Hochdrucktechnik intensiv gereinigt.

„Der Vorher-Nachher-Vergleich zeigt, dass sich das Engagement aller Beteiligten im Sinne unserer Reisenden ausgesprochen gelohnt hat“, sagt Timo Peters von der DB Infra-Go AG. „Was mich besonders freut: Die meisten Arbeiten haben leistungsstarke regionale Handwerksbetriebe ausgeführt.“ Die Bahnhofsmodernisierungen seien Teil der Sanierung des Bestandsnetzes – durch sie würden Fahrgäste unmittelbar profitieren.

Graffiti-Künstler Philip Walch war in Thalfingen am Werk. Foto: DB AG

Auch Joachim Eisenkolb, Bürgermeister von Elchingen, zeigt sich begeistert: „Die Fahrgäste und ich als Bürgermeister freuen uns sehr, dass die DB Infra-Go den Bahnhof in Thalfingen und das dazugehörende Umfeld durch die Modernisierung so attraktiv gestaltet hat. Die von einem regionalen Künstler gestalteten Wandflächen in der Hauptunterführung finden dort besonders viel Anklang: Der Spatz als Ulmer Erkennungszeichen und ein Bild von einem der vielen im Bahnhofsumfeld lebenden Eichhörnchen machen die Unterführung einzigartig. Sie sorgen für einen ausgesprochen großen Wiedererkennungswert des Bahnhofs Thalfingen entlang der Brenzbahn von Aalen nach Ulm“, so wird der Bürgermeister zitiert. Eisenkolb bedankt sich ferner für das Engagement, durch das die „Aufenthaltsqualität an unserem Vorort-Bahnhof so außergewöhnlich attraktiv“ gemacht wurde. (AZ)