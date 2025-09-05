Icon Menü
Ulmer Straße zwischen Nersingen und A7 wird für eine Woche gesperrt

Nersingen/Neu-Ulm

Ulmer Straße gesperrt: Erheblicher Umweg von Nersingen nach Neu-Ulm

Die Fahrbahn auf der Ulmer Straße zwischen Nersingen und A7 wird erneuert. Deshalb wird die Staatsstraße eine Woche lang voll gesperrt.
    Wegen Bauarbeiten kommen Autofahrer nur über eine weiträumige Umleitung von Nersingen nach Neu-Ulm.
    Wegen Bauarbeiten kommen Autofahrer nur über eine weiträumige Umleitung von Nersingen nach Neu-Ulm. Foto: Tim Brakemeier, dpa (Symbolbild)

    Wer regelmäßig über die B10 von Nersingen nach Neu-Ulm fährt, muss auch in den nächsten Tagen einen erheblichen Umweg in Kauf nehmen. Denn die Ulmer Straße zwischen der Gemeinde und der A7 wird wegen Bauarbeiten ab Freitag, 5. September, für voraussichtlich eine Woche voll gesperrt. Das teilte das staatliche Bauamt Krumbach mit.

    So werden Autofahrer und Autofahrerinnen zwischen Nersingen und Neu-Ulm umgeleitet

    Nach der Instandsetzung der Fahrbahn des westlich von Nersingen gelegenen Kreisverkehrs wird nun die Staatsstraße 2509 (Ulmer Straße) zwischen den Kreiseln östlich der A7 und westlich von Nersingen erneuert. Deshalb wird sie ab Freitagnachmittag gesperrt.

    Die Umleitung in Fahrtrichtung Neu-Ulm erfolgt laut Bauamt über die Staatsstraße 2021 (Oberelchingen), die Kreisstraße NU 8 (Thalfingen) und die Staatsstraße 2023 (Burlafingen). In der Fahrrichtung Nersingen erfolgt die Umleitung über die Staatsstraße NU 6 (Steinheim / Kadeltshofen) und die Staatsstraße 2021 (Straß / Nersingen). (AZ)

