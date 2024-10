Ulmer Weihnachtsmarkt vor der 40. Ausgabe: Sicherheit und neue GEMA-Gebühren im Fokus

Seit Kurzem gibt es in Ulm rund um den Bahnhof eine offizielle Waffenverbotszone. Ob diese auf den Münsterplatz ausgeweitet wird, solange der Ulmer Weihnachtsmarkt stattfindet, ist offen. Eine Entscheidung fällt im November ein runder Tisch namens „Sicherheit und Ordnung“, an dem Vertreter von Polizei und Bürgerdiensten sitzen. Was sonst noch im Vorfeld der 40. Ausgabe der Großveranstaltung diskutiert wird.

Oliver Helmstädter Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Jürgen Eilts Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

GEMA Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis