Der Ulmer Weihnachtsmarkt ist zu, der Wintermarkt ist offen

Das Christfest ist für dieses Jahr Vergangenheit. Doch der weihnachtliche Trubel am Münster geht in die Verlängerung.

Am ersten Tag des alten, aber doch auch neuen Markts am südlichen Münsterplatz kommt gleich die Sonne raus: Am frühen Nachmittag ist die Eislauffläche voll und auch die winterlichen Heißgetränke scheinen wieder zu schmecken.

Es bleibt nicht nur die 300 Quadratmeter große Eislauffläche. Auch Beckers Imbiss, Oh my Waffle, Illerbuben und Rosebottel bleiben bis einschließlich Sonntag, 7. Januar. Es gibt also Wurst, Glühwein, heißen Gin und Waffeln bis nach Drei Könige.

Noch wird gehämmert und geschraubt am Münsterplatz, denn der Abbau der 120 Buden läuft. Stehen bleibt auch der Pistenbully und der Stand des Raupenfahrzeugherstellers daneben. Dieser wurde zu einer Art Schaufenster umfunktioniert, an dem per QR-Code die hinter Plexiglas geschützten Waren online gekauft werden können.

Der Ulmer Budenzauber ist nicht ganz vorbei

Der Weihnachtsmarkt auf dem "Münsterplätzle" bleibt noch etwas. Foto: Oliver Helmstädter

Erhalten bleibt auch die Bude von Donau3FM. Jedoch nicht als Radiostudio, sondern als eine Art Aufenthaltsraum. "Der erste Tag geht schon richtig gut an", sagt Simone Huber, die bei der Ulmer Messegesellschaft für den Weihnachtsmarkt zuständig ist. Das nasskalte Wetter mit viel Wind habe den Weihnachtsmarkt zuletzt doch viel Besuch gekostet. Noch sei nicht klar, ob der Weihnachtsmarkt-Nachschlag zu Dauereinrichtung werde. "Wir schauen mal." Doch ohne Frage sei die Eislaufbahn sehr gut angenommen worden. Einen Vertragsabschluss mit dem Betreiber für 2024 sei aber bislang nicht unterschrieben.

So ist die Eisbahn in Ulm am Münsterplatz geöffnet

Die Eislaufbahn auf dem südlichen Münsterplatz war am ersten Tag nach Weihnachten gut besucht. Foto: Oliver Helmstädter

Der "echte" Weihnachtsmarkt ist zwar schon vorbei, doch Huber stecke längst in den Planungen für die Ausgabe im kommenden Jahr. Quasi während des Abbaus liefen Gespräche mit den Standbetreibern, um die "Manöverkritik" in die Planungen für das kommende Jahr einfließen zu lassen. Der Eröffnungstermin für den Weihnachtsmarkt 2024 steht bereits fest, es ist Montag, 25. November. Ein Großteil der Händler und Beschicker hat bereits Interesse bekundet, im nächsten Jahr auf dem Münsterplatz wieder dabei zu sein.

Der Eintritt zur Eisbahn ist kostenlos, Schlittschuhe können vor Ort für zwei Euro ausgeliehen werden. Auch Lernhilfen für die Kleinsten gibt es. Geöffnet ist täglich bis 20.30 Uhr. An Silvester nur bis 18 Uhr.