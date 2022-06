Ulmer Zelt 2022: Termin, Programm und Bands - alle Infos

2022 findet wieder das Festival Ulmer Zelt statt. Welche Bands dieses Jahr im Line-up mit dabei sind, wie das Programm aussieht und wann der genaue Termin ist, erfahren Sie hier.

Nach zwei Jahren Pandemie-Pause findet das Ulmer Zelt 2022 zum 34. Mal statt. Nachdem Großveranstaltungen zwei Jahre pausieren mussten, können sich nun alle Fans von Musik und Kultur wieder auf einen Festival-Sommer freuen. Auch das Ulmer Zelt findet wieder statt. Nicht nur die Gäste können sich über die Rückkehr zur Normalität freuen. Auch die Veranstalter sind froh, dass sie das Programm, welches schon vor zwei Jahren geplant war, endlich über die Bühne bringen können. Das Line-up hat aber auch noch viele neue Künstler dazu bekommen.

Neben vielen musikalischen Acts und Auftritten aus der Kabarett-Szene, warten auf die Gäste an zwei Tagen Flohmärkte. Auch die Gastronomie ist beim Ulmer Zelt 2022 gut aufgestellt und es ist für jeden Geschmack etwas dabei. Insgesamt gibt es vier verschiedene Essensstände, darunter HEXABECK mit Flammkuchen und Crêpes, Cheeers mit Wurst, Schnitzel und Pommes, ABYSSINIA mit afrikanischen Leckereien sowie Taste of Tempura mit einigen Speisen aus der asiatischen Küche. Hier haben wir alle Infos rund um das Programm, die Bands, das Line-up und natürlich den genauen Termin für Sie zusammengestellt.

Wann findet das Ulmer Zelt statt? Das ist der Termin 2022

Das Kulturfestival Ulmer Zelt hat am Mittwoch, dem 18. Mai 2022 seine Tore geöffnet. Über sechs Wochen lang, genauer gesagt bis zum 2. Juli 2022, können alle Gäste das Festival besuchen. Wie gewohnt wird das Ulmer Zelt auch in diesem Jahr in der Ulmer Friedrichsau stattfinden. Corona-Beschränkungen wird es während des Festivals voraussichtlich nicht geben.

Wer sich das Ulmer Zelt 2022 nicht entgehen lassen möchte, benötigt ein Ticket. Der offizielle Vorverkauf startete am Freitag, dem 22. April, um 9.00 Uhr morgens. Alle Tickets können seit diesem Zeitpunkt entweder beim Kartenwagen in Ulm oder online erworben werden. Die Preise liegen zwischen 24 und 59 Euro pro Ticket im Vorverkauf. Nähere Informationen zum Kartenkauf finden Sie auf der offiziellen Internetseite vom Ulmer Zelt.

Beim Einlass wird es 2022 eine Neuerung geben. Alle Besucher bekommen am Eingang ein Bändchen um das Handgelenk. Das System hat sich schon auf vielen anderen Festivals und Konzerten bewährt und soll dazu beitragen, dass Eintrittskarten nicht geteilt werden.

Welche Künstler und Bands sind im Line-up vom Ulmer Zelt dabei? Das komplette Programm 2022

Beim Ulmer Zelt sind 2022 viele bekannte Künstler aus der Musik- und Kulturbranche, wie zum Beispiel Gregor Meyle (28. Mai), Stefanie Heinzmann (18. Juni) und Christian Ehring (19. Juni), dabei. Vom 18. Mai 2022 bis zum 02. Juli 2022 gibt es ein durchgängig wechselndes Programm. Insgesamt sind beim diesjährigen Ulmer Zelt über 37 verschiedene Veranstaltungen geplant. Hier zeigen wir Ihnen das Line-up im Hauptprogramm:

Mittwoch , 18. Mai 2022, 20.00 Uhr: Pippo Pollina & Palermo Acoustic Quintet

, 18. Mai 2022, 20.00 Uhr: & Palermo Acoustic Quintet Donnerstag, 19. Mai 2022, 20.00 Uhr: Folkshilfe

Freitag , 20. Mai 2022, 20.00 Uhr: Colosseum

, 20. Mai 2022, 20.00 Uhr: Colosseum Samstag, 21. Mai 2022, 20.00 Uhr: Julia Hülsmann Oktett

Oktett Sonntag, 22. Mai 2022, 20.00 Uhr: OHNE ROLF

Mittwoch , 25. Mai 2022, 20.00 Uhr: Wallis Bird

, 25. Mai 2022, 20.00 Uhr: Donnerstag, 26. Mai 2022, 20.00 Uhr: ONAIR

Freitag , 27. Mai 2022, 20.00 Uhr: Fatoni

, 27. Mai 2022, 20.00 Uhr: Fatoni Samstag, 28. Mai 2022, 20.00 Uhr: Gregor Meyle

Sonntag, 29. Mai 2022, 20.00 Uhr: Michael Hatzius

Mittwoch , 01. Juni 2022, 20.00 Uhr: Gardi Hutter

, 01. Juni 2022, 20.00 Uhr: Donnerstag, 02. Juni 2022, 20.00 Uhr: Moop Mama

Freitag , 03. Juni 2022, 20.00 Uhr: Les Yeux D`La Tête

, 03. Juni 2022, 20.00 Uhr: Les Yeux D`La Tête Samstag, 04. Juni 2022, 20.00 Uhr: SAGA

Sonntag, 05. Juni, 20.00 Uhr: Toni Bartls `Alpin Drums

`Alpin Drums Montag, 06. Juni 2022, 20.00 Uhr: Ulan & Bator

Mittwoch , 08. Juni 2022, 20.00 Uhr: The Neal Morse Band

, 08. Juni 2022, 20.00 Uhr: The Donnerstag, 09. Juni 2022, 20.00 Uhr: LELÉKA

Freitag , 10. Juni 2022, 20.00 Uhr: Querbeat

, 10. Juni 2022, 20.00 Uhr: Samstag, 11. Juni 2022, 20.00 Uhr: Yasi Hofer-Trio

Sonntag, 12. Juni 2022, 20.00 Uhr: Andreas Rebers

Dienstag, 14. Juni 2022, 20.00 Uhr: Martina Schwarzmann

Mittwoch , 15. Juni 2022, 20.00 Uhr: Mànran

, 15. Juni 2022, 20.00 Uhr: Mànran Donnerstag, 16. Juni 2022, 20.00 Uhr: Lily Dahab

Freitag , 17. Juni 2022, 20.00 Uhr: King King

, 17. Juni 2022, 20.00 Uhr: King King Samstag, 18. Juni 2022, 20.00 Uhr: Stefanie Heinzmann

Sonntag, 19. Juni 2022, 20.00 Uhr: Christian Ehring

Donnerstag, 23. Juni 2022, 20.00 Uhr: Tobias Friedrich & Moritz Krämer Mit Band

& Mit Freitag , 24. Juni 2022, 20.00 Uhr: Kraan

Samstag, 25. Juni 2022, 20.00 Uhr: High Voltage

Dienstag, 28. Juni 2022, 20.00 Uhr: The Ukulele Orchestra Of Great Britain

Mittwoch , 29. Juni 2022, 19.30 Uhr: Niedekens BAP

, 29. Juni 2022, 19.30 Uhr: Niedekens Donnerstag, 30. Juni 2022, 20.00 Uhr: Snarky Puppy

Freitag , 01. Juli 2022, 20.00 Uhr: Mighty Oaks

, 01. Juli 2022, 20.00 Uhr: Mighty Oaks Samstag, 02. Juli 2022, 19.30 Uhr: Joo Kraus

Die Veranstalter möchten das Ulmer Zelt 2022 zusätzlich dazu nutzen, ein politisches Statement zu setzen. Statt den eigenen Fahnen werden beispielsweise in diesem Jahr die Flaggen der EU und der Ukraine gehisst. Außerdem wird der Auftritt der Folk-Jazz-Band LELÉKA zu einem Benefizkonzert, da die Sängerin Viktoria Anton aus der Ukraine stammt. Von jedem verkauften Ticket, welches am 09. Juni gültig ist, gehen daher fünf Euro an den Hilfsverein Open.

Kinderprogramm:

Beim Ulmer Zelt 2022 ist auch für alle kleinen Gäste etwas geboten. Jeden Sonntag ab 14.00 Uhr gibt es ein extra Programm für alle Kinder. Dabei sind unter anderem:

Das Neinhorn

BamBamBand

Dornröschen

Pelemele

Pippi Langstrumpf

1 vor dem anderen

Flohmärkte:

Traditionell finden beim Ulmer Zelt auch Flohmärkte statt. Das sind die Termine für die Flohmärkte 2022 beim Ulmer Zelt:

Samstag, 28. Mai 2022, 08.00-16.00 Uhr

Samstag, 18. Juni 2022, 08.00-16.00 Uhr

Für alle Verkäufer und Verkäuferinnen beginnt der Aufbau jeweils um 06.00 Uhr. Die Standgebühr beträgt 5 Euro pro Meter.

Am Donnerstag, 16. Juni 2022, findet zusätzlich von 10.00-16.00 Uhr ein Kinderflohmarkt statt. Der Aufbau beginnt an diesem Tag um 9 Uhr.