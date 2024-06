Das Ulmer Zelt 2024: Programm, Tickets, Künstler und alle Infos

Das Ulmer Zelt 2024 bietet ein umfangreiches Programm für Jung und Alt. Hier gibt es Infos rund um Tickets und Künstler sowie zum Kinderprogramm der Veranstaltung.

Das Ulmer Zelt begrüßt in diesem Jahr zum 36. Mal seine Gäste - es ist das größte Kulturfestival in der Region. Seit dem 22. Mai erwarten die Gäste der Ulmer Au mehr als 70 Veranstaltungen. Neben Unterhaltung und Live-Musik für Erwachsene gibt es auch die ein oder andere Vorstellung für alle Kinder und junggebliebenen Geister.

Wie genau sieht jedoch das Programm in diesem Jahr aus? Wo and wann können Sie Tickets für die verschiedenen Shows ergattern? Welche Künstler und Bands treten überhaupt auf? Und was erwartet Sie im Kinderprogramm des Events? Antworten auf diese Fragen haben wir hier für Sie.

Ulmer Zelt 2024: Programm - Was ist geboten?

Zum Programm gehören neben bereits bekannten und beliebten Vorstellungen, wie zum Beispiel die Show des Entertainers und Moderators Harald Schmidt oder der Auftritt der Band "Kaffkiez", auch neue Attraktionen und Auftritte. Laut Plan finden die Veranstaltungen seit dem Start am 22. Mai jede Woche von Mittwoch bis Sonntag im Ulmer Zelt statt. Das letzte Event ist für den 6. Juli geplant.

Das Hauptprogramm der Ulmer Großveranstaltung sieht folgendermaßen aus:

Mittwoch, 22. Mai 2024: " Harald Schmidt schwätzt mit Bernd Gnann " ab 20.00 Uhr ( Einlass : 19.30 Uhr)

schwätzt mit " ab 20.00 Uhr ( : 19.30 Uhr) Donnerstag, 23. Mai 2024: "Nomfusi" mit Live-Musik im Stil Afro-Soul ab 20.00 Uhr ( Einlass : 19.30 Uhr)

: 19.30 Uhr) Freitag, 24. Mai 2024: Band-Auftritt von " Brandt Brauer Frick " ab 20.00 Uhr ( Einlass : 19.30 Uhr)

" ab 20.00 Uhr ( : 19.30 Uhr) Samstag, 25. Mai 2024: Auftritt des Gitarristen Uli Jon Roth ab 20.00 Uhr ( Einlass : 19.30 Uhr)

ab 20.00 Uhr ( : 19.30 Uhr) Sonntag, 26. Mai 2024: Kabarett-Auftritt von Florian Schroeder ab 20.00 Uhr ( Einlass : 19.30 Uhr)

ab 20.00 Uhr ( : 19.30 Uhr) Mittwoch, 29. Mai 2024: Band-Auftritt von "Naturally 7" ab 20.00 Uhr ( Einlass : 19.30 Uhr)

: 19.30 Uhr) Donnerstag, 30. Mai 2024: Auftritt von Gogol & Mäx ab 19.00 Uhr ( Einlass : 18.30 Uhr)

: 18.30 Uhr) Freitag, 31. Mai 2024: Band-Auftritt von " LaBrassBanda " ab 20.00 Uhr ( Einlass : 19.30 Uhr)

" ab 20.00 Uhr ( : 19.30 Uhr) Samstag, 1. Juni 2024: Auftritt von "Wadokyo - Power of Drums" ab 20.00 Uhr ( Einlass : 19.30 Uhr)

: 19.30 Uhr) Sonntag, 2. Juni 2024: Kabarett-Auftritt von Christian Ehring ab 20.00 Uhr ( Einlass : 19.30 Uhr)

Mittwoch, 5. Juni 2024: Live-Auftritt von Popa Chubby ab 20.00 Uhr ( Einlass : 19.30 Uhr)

ab 20.00 Uhr ( : 19.30 Uhr) Donnerstag, 6. Juni 2024: Live-Auftritt von Daniel Herskedal ab 20.00 Uhr ( Einlass : 19.30 Uhr)

: 19.30 Uhr) Freitag, 7. Juni 2024: Band-Auftritt von "Welshly Arms" ab 20.00 Uhr ( Einlass : 19.30 Uhr)

: 19.30 Uhr) Samstag, 8. Juni 2024: Live-Auftritt von " Granada " ab 20.00 Uhr ( Einlass : 19.30 Uhr)

" ab 20.00 Uhr ( : 19.30 Uhr) Sonntag, 9. Juni 2024: Kabarett-Auftritt von Simone Solga ab 20.00 Uhr ( Einlass : 19.30 Uhr)

ab 20.00 Uhr ( : 19.30 Uhr) Mittwoch, 12. Juni 2024: Live-Auftritt von Bia Ferreira ab 20.00 Uhr ( Einlass : 19.30 Uhr)

ab 20.00 Uhr ( : 19.30 Uhr) Donnerstag, 13. Juni 2024: Band-Auftritt von "Mono Inc." ab 20.00 Uhr ( Einlass : 19.30 Uhr)

: 19.30 Uhr) Freitag, 14. Juni 2024: Live-Auftritt von Aeham Ahmad ab 20.00 Uhr ( Einlass : 19.30 Uhr)

: 19.30 Uhr) Samstag, 15. Juni 2024: Band-Auftritt von " Tingvall Trio " ab 20.00 Uhr ( Einlass : 19.30 Uhr)

" ab 20.00 Uhr ( : 19.30 Uhr) Sonntag, 16. Juni 2024: Kabarett-Auftritt von Christoph Sieber ab 20.00 Uhr ( Einlass : 19.30 Uhr)

ab 20.00 Uhr ( : 19.30 Uhr) Dienstag, 18. Juni 2024: Band-Auftritt von " Warren Haynes Band" ab 20.00 Uhr ( Einlass : 19.30 Uhr)

Band" ab 20.00 Uhr ( : 19.30 Uhr) Mittwoch, 19. Juni 2024: Band-Auftritt von "Altan" ab 20.00 Uhr ( Einlass : 19.30 Uhr)

: 19.30 Uhr) Donnerstag, 20. Juni 2024: Band-Auftritt von "Kissin’ Dynamite" ab 20.00 Uhr ( Einlass : 19.30 Uhr)

: 19.30 Uhr) Freitag, 21. Juni 2024: Auftritt von "Die Schlagzeugmafia" ab 20.00 Uhr ( Einlass : 19.30 Uhr)

: 19.30 Uhr) Samstag, 22. Juni 2024: Live-Auftritt von "Nik West" ab 20.00 Uhr ( Einlass : 19.30 Uhr)

: 19.30 Uhr) Sonntag, 23. Juni 2024: Kabarett-Auftritt von Max Uthoff ab 20.00 Uhr ( Einlass : 19.30 Uhr)

ab 20.00 Uhr ( : 19.30 Uhr) Montag, 24. Juni 2024: Live-Auftritt von Dekker ab 20.00 Uhr ( Einlass : 19.30 Uhr)

: 19.30 Uhr) Donnerstag, 27. Juni 2024: Band-Auftritt von "Well-Brüder aus’m Biermoos" ab 20.00 Uhr ( Einlass : 19.30 Uhr)

: 19.30 Uhr) Freitag, 28. Juni 2024: Band-Auftritt von " Herbert Pixner & The Italo Connection" ab 20.00 Uhr ( Einlass : 19.30 Uhr)

& The Italo Connection" ab 20.00 Uhr ( : 19.30 Uhr) Samstag, 29. Juni 2024: "High Voltage!" Artistik-Auftritt der Staatlichen Schule für Artistik ab 20.00 Uhr ( Einlass : 19.30 Uhr)

für Artistik ab 20.00 Uhr ( : 19.30 Uhr) Sonntag, 30. Juni 2024: "High Voltage!" Artistik-Auftritt der Staatlichen Schule für Artistik ab 20.00 Uhr ( Einlass : 19.30 Uhr)



für Artistik ab 20.00 Uhr ( : 19.30 Uhr) Mittwoch, 3. Juli 2024: Band-Auftritt von "The Hooters" ab 20.00 Uhr ( Einlass : 19.30 Uhr)

: 19.30 Uhr) Donnerstag, 4. Juli 2024: Band-Auftritt von "Kaffkiez" ab 20.00 Uhr ( Einlass : 19.30 Uhr)

: 19.30 Uhr) Freitag, 5. Juli 2024: Live-Auftritt von "He/Ro + Ness" ab 20.00 Uhr ( Einlass : 19.30 Uhr)

: 19.30 Uhr) Samstag, 6. Juli 2024: Band-Auftritt von " Nils Landgren Funk Unit" ab 20.00 Uhr ( Einlass : 19.30 Uhr)

Tickets fürs Ulmer Zelt 2024: So kommen Sie an Karten

Der Verkauf der Tickets hat bereits begonnen, sodass einige Events bereits ausverkauft sind. Neben dem Online-Verkauf der Tickets gab es am 3. Mai in der Ulmer Innenstadt auch ein Verkauf von "Harttickets". Auf der Webseite des Veranstalters finden Sie die Ticketpreise für die verschiedenen Shows sowie alle Infos zum Ulmer Zelt 2024.

Ulmer Zelt 2024: Das sind die Künstler

Sofern sich das Programm nicht ändert, stehen die teilnehmenden Künstler fest. Hier finden Sie die Künstler, die im Ulmer Zelt auftreten:

Harald Schmidt

Nomfusi

Brandt Brauer Frick

Uli Jon Roth

Florian Schroeder

Naturally 7

Gogol & Mäx

LaBrassBanda

Wadokyo - Power of Drums

Christian Ehring

Popa Chubby

Daniel Herskedal

Welshly Arms

Granada

Simone Solga

Bia Ferreira

Mono Inc.

Aeham Ahmad

Tingvall Trio

Christoph Sieber

Warren Haynes Band

Band Altan

Kissin’ Dynamite

Die Schlagzeugmafia

Nik West

Max Uthoff

Dekker

Well-Brüder aus’m Biermoos

Herbert Pixner & The Italo Connection

& The Italo Connection High Voltage!

The Hooters

Kaffkiez

He/Ro + Ness

Nils Landgren Funk Unit

Ulmer Zeltes 2024: Das Kinderprogramm -

Für alle kleinen Gäste bietet das Ulmer Zelt in diesem Jahr ein umfangreiches Kinderprogramm. Der Eintritt ist für Kinder kostenlos. Nach den Vorstellungen am Sonntag dürfen Kinder auch auf der Kinderaktionswiese rennen, basteln, bauen, spielen und tanzen. An Fronleichnam, dem 30. Mai 2024, findet außerdem von 10 bis 16 Uhr ein Kinderflohmarkt statt. Hier finden Sie das gesamte Kinderprogramm im Überblick: