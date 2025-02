Ulmer Zelt: Neun weitere Acts gehen in den Vorverkauf

Am 21. Mai startet das Ulmer Zelt in seine 37. Spielzeit. Einige Acts sind schon im Vorverkauf, diesen Freitag, 28. Februar, 10 Uhr, kommen neun weitere hinzu. Die Tickets sind im Online-Shop des Ulmer Zelts zu haben.

Neu dabei im Line Up in der Friedrichsau sind Abba 99 mit den größten Hits der schwedischen Popband am 22. Mai. Härtere Töne gibt es einen Tag später, 23. Mai, mit der Metalcoreband Annisokay. Ebenfalls aus dem Metalgenre kommt Udo Dirkschneider. Der 72-Jährige mit der Reibeisenstimme war Sänger der Band Accept und ist nun solo unterwegs – in Ulm am 9. Juni.

Rock mit voller Energie gibt es bei Deine Cousine am 5. Juni. Gefühlvoller wird es bei Youn Sun Nah (31. Mai), die Jazz mit Chanson verbindet und bei Soulsängerin Ami Warning am 4. Juni.

Kroatischen Crossover-Rap mit Elementen aus Rock, Funk und Soul gibt es mit Elemental am 7. Juni. Die Leif de Leeuw Band ist am 12. Juni mit Blues-Rock im Zelt zu Gast.

Nicht fehlen darf auch in dieser Spielzeit die beliebte Artistikshow von High Voltage, die heuer wieder an zwei Abenden im Zelt zu Gast ist. High Voltage steht heuer am 13. und 14. Juni auf dem Programm.

Für fast alle Shows und Konzerte im Ulmer Zelt gibt es aktuell noch Tickets – ausverkauft sind bislang nur Bodo Wartke und Maxi Schafroth. (AZ)