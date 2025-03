Singer-Songwriter Milow kommt ins Ulmer Zelt

Mit Gitarre und sanfter Stimme hat sich der Belgier Milow schon so manches Mal in die deutschen Charts gesungen. Der Durchbruch gelang vor rund 20 Jahren mit „You Don‘t Know“ und dem Cover „Ayo Technology“, später folgten unter anderem „You and Me“ und „Howling at the Moon“. Diesen Sommer kommt Milow, der im Februar mit „Boy Made Out of Stars“ sein jüngste Album veröffentlicht hatte, ins Ulmer Zelt.

Auch Zimmer90 sind heuer dabei

Nur noch knapp 60 Tage sind es bis zum Start der 37. Ulmer Zelt-Spielzeit 2025. Die Veranstalter vom Zeltverein haben nun neben Milow zwei weitere neue Acts in den Vorverkauf geschickt. Tickets für Milow (28. Juni), Zimmer90 (26. Juni) und Omar Sosa & Quarteto AfroCubano (5. Juli) sind ab diesem Donnerstag zu haben. Zimmer90 ist ein Stuttgarter Indietronic-Duo, das mit “What Love Is” viral ging und europaweit für Aufsehen sorgte. Omar Sosa & Quarteto AfroCubano versprechen Jazz mit afrokubanischer Seele und rhythmischer Tiefe.

Zwei Abende seien bereits jetzt ausverkauft, informiert der Zeltverein: Maxi Schafroth am 1. Juni und Bodo Wartke am 15. Juni. Auch bei „ROXY singt im Zelt!“ am 2. Juni und dem Konzert der legendären Manfred Mann’s Earth Band am 21. Juni werde es langsam eng – für beide Veranstaltungen sind nur noch wenige Restkarten erhältlich, bevor sie ebenfalls restlos ausverkauft sein werden.

Weitere Informationen zum gesamten, bisher bekannten Zelt-Line Up gibt es auf der Zelthomepage, Vorverkaufstickets im Online-Ticketshop. (AZ)