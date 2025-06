Ulmer Zelt 2025: Programm, Tickets und Flohmarkt

Auch in diesem Frühling und Sommer bringt das Ulmer Zelt sieben Wochen am Stück Kultur nach Ulm. Seit 1987 findet die Veranstaltung in der Ulmer Friedrichsau statt. Sie bietet den Besucherinnen und Besuchern einen Mix aus Rock, Pop, Klassik, A Capella, Indie, Folk, Weltmusik, Kabarett, Comedy, Theater, Tanz und Varieté. Zusätzlich gibt es diverse kostenlose Veranstaltungen für Kinder und ein Rahmenprogramm mit Bands aus der Region, Jazzfrühschoppen, Flohmärkten, Clowns und Akrobaten.

Welches Programm können die Gäste beim Ulmer Zelt erwarten? Wo kann man Tickets erwerben? Antworten auf diese Fragen und weitere Informationen zur Veranstaltung finden Sie in diesem Artikel.

Ulmer Zelt 2025 heute: Das Programm

Vom 21. Mai 2025 bis zum 5. Juli 2025 gibt es im Rahmen des Ulmer Zelts diverse Veranstaltungen. Die Spielzeit umfasst insgesamt 36 Veranstaltungen. Zudem finden vom 24. Mai bis zum 14. Juni einige Flohmärkte statt. Für den 19. Juni ist außerdem der Kinderflohmarkt geplant. Das ist das diesjährige Rahmenprogramm im Ulmer Zelt:

Mai:

Mittwoch, 21. Mai 2025: Rebekka Bakken Band - 20 Uhr

Donnerstag, 22. Mai 2025: ABBA 99 - 20 Uhr

Freitag, 23. Mai 2025: ANNISOKAY - 20 Uhr

Samstag, 24. Mai 2025: Die Blonden Frau’n - 18 Uhr I Daniel Herskedal Trio - 20 Uhr

Sonntag, 25. Mai 2025: Jazz Infusion - 11 Uhr I Tobi van Deisner - 14 Uhr I Eva Karl Faltermeier - 20 Uhr

Mittwoch, 28. Mai 2025: Schmutzki - 20 Uhr

Donnerstag, 29. Mai 2025: Clown Otsch - 14 Uhr I The Eyes - 18 Uhr I Shout Out Louds - 20 Uhr

Freitag, 30. Mai 2025: Federspiel - 20 Uhr

Samstag, 31. Mai 2025: TuffSoundBand - 18 Uhr I Youn Sun Nah & Bojan Z - 20 Uhr

Juni:

Sonntag, 1. Juni 2025: Spooky Cat Band - 11.30 Uhr I Meister Eder und sein Pumuckl - 14 Uhr I Maxi Schafroth - 20 Uhr

Montag, 2. Juni 2025: ROXY singt im Zelt – Bandspecial! - 20 Uhr

Mittwoch, 4. Juni 2025: Ami Warning - 20 Uhr

Donnerstag, 5. Juni 2025: Der kleine Wassermann - 9.30 Uhr und 11 Uhr I Deine Cousine - 20 Uhr

Freitag, 6. Juni 2025: Luca Bassanese & La Piccola Orchestra Popolare - 20 Uhr

Samstag, 7. Juni 2025: Wirtnix - 18 Uhr I Elemental - 20 Uhr

Sonntag, 8. Juni 2025: Buigenjazzer - 11.30 Uhr I Das NEINhorn - 14 Uhr I Wilfried Schmickler - 20 Uhr

Montag, 9. Juni 2025: Fries - 11.30 Uhr I Heidi - 14 Uhr I Dirkschneider - 20 Uhr

Mittwoch, 11. Juni 2025: The Kilkennys - 20 Uhr

Donnerstag, 12. Juni 2025: Leif de Leeuw Band - 20 Uhr

Freitag, 13. Juni 2025: HIGH VOLTAGE! - 20 Uhr

Samstag, 14. Juni 2025: Godfrey and the Grand Sons - 18 Uhr I HIGH VOLTAGE! - 20 Uhr

Sonntag, 15. Juni 2025: The Swinging Jangos - 11.30 Uhr I Raketen Erna - 14 Uhr I Bodo Wartke - 20 Uhr

Mittwoch, 18. Juni 2025: New Model Army - 20 Uhr

Donnerstag, 19. Juni 2025: Red Hot N Blues - 18 Uhr I Latvian Voices - 20 Uhr

Freitag, 20. Juni 2025: Thorbjørn Risager & The Black Tornado - 20 Uhr

Samstag, 21. Juni 2025: Skarrativ - 18 Uhr I Manfred Mann’s Earth Band - 20 Uhr

Sonntag, 22. Juni 2025: Gelbe Saiten - 11.30 Uhr I Die Jukebox - 14 Uhr I Timo Wopp - 20 Uhr

Mittwoch, 25. Juni 2025: Grandbrothers - 20 Uhr

Donnerstag, 26. Juni 2025: Zimmer90 - 20 Uhr

Freitag, 27. Juni 2025: Der gestiefelte Kater 9.30 Uhr und 11 Uhr I Grossstadtgeflüster - 20 Uhr

Samstag, 28. Juni 2025: Tom Slam - 18 Uhr I Milow - 20 Uhr

Sonntag, 29. Juni 2025: Die Bremer Stadtmusikanten - 14 Uhr I René Sydow - 20 Uhr

Juli:

Mittwoch, 2. Juli 2025: Klangphonics - 20 Uhr

Donnerstag, 3. Juli 2025: Mohammad Reza Mortazavi - 20 Uhr

Freitag, 4. Juli 2025: Pfandbeschleuniger - 18 Uhr I Teresa Bergman - 20 Uhr

Samstag, 5. Juli 2025: Omar Sosa Quarteto AfroCubano - 20 Uhr

Tickets fürs Ulmer Zelt 2025

Tickets für die jeweiligen Veranstaltungen des Ulmer Zelts sind auf der offiziellen Seite des Veranstalters erhältlich.

Ulmer Zelt 2025: Flohmarkt

Teil des Ulmer Zelt Programms sind auch diverse Flohmärkte. Diese finden an den folgenden Tagen statt:

Samstag, 24. Mai 2025: Ulmer Zelt Flohmarkt - 8 bis 16 Uhr

Samstag, 14. Juni 2025: Ulmer Zelt Flohmarkt - 8 bis 16 Uhr

Donnerstag, 19. Juni 2025: Ulmer Zelt Kinderflohmarkt – Von Kindern für Kinder - 10 bis 16 Uhr