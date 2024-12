New Model Army, Bodo Wartke und Co: Ulmer Zelt startet in den Vorverkauf

In nicht einmal einem halben Jahr beginnt die 37. Spielzeit des Ulmer Zelt. Vom 21. Mai bis 5. Juli 2025 gibt es in der Friedrichsau wieder Konzerte, Kabarett und Auftritte. 14 Acts stehen schon fest, der Vorverkauf hat bereits begonnen.

In dieser ersten Vorverkaufsrunde sind auch schon alle Sonntags-Kabaretttermine mit dabei: Eva Karl Faltermeier (25. Mai), Maxi Schafroth (1. Juni), Wilfried Schmickler (8. Juni), Bodo Wartke (15. Juni), Timo Wopp (22. Juni) und René Sydow (29. Juni).

Große musikalische Vielfalt im Ulmer Zelt

Auch musikalisch hat diese Spielzeit von Anfang an einiges zu bieten: Das Daniel Herskedal Trio (24. Mai) bringt mit „Movements of Air“ (Veröffentlichung 2025) frischen Ambient Jazz auf die Bühne, während die Shout Out Louds (29. Mai) ihr gefeiertes Debütalbum „Howl Howl Gaff Gaff“ und ihre größten Hits präsentieren. New Model Army (18. Juni) und Grossstadtgeflüster (27. Juni) liefern mit Alternative- und Elektro-Punk kraftvolle Auftritte, während Thorbjørn Risager & The Black Tornado (20. Juni) auf ihrer Album Release Tour Bluesrock vom Feinsten spielen.

Auch eine Kooperation ist im nächsten Jahr wieder im Programm: „ROXY singt im Zelt – Das Bandspecial!“ (2. Juni). Bei diesem Mitsing-Event heißt es: „Aus voller Kehle für die Seele!“. Im Roxy ist die beliebte Sing-Reihe stets ausverkauft, auch im Zelt sollte gute Stimmung garantiert sein.

Für besondere musikalische Erlebnisse sorgen außerdem die Grandbrothers (25. Juni) mit PianoElectronica und Mohammad Reza Mortazavi (03. Juli), der mit seiner PolyphonicPercussion ein außergewöhnliches Klangerlebnis schafft. (AZ)