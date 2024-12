Manfred Mann‘s Earth Band kommt ins Ulmer Zelt

Für all diejenigen, die in den vergangenen Wochen einfach keine Zeit hatten, Geschenke zu besorgen, hat das Ulmer Zelt ein paar Last Minute-Ideen im Angebot. Ab diesem Freitag, 20. Dezember, um 10 Uhr gehen sechs weitere Veranstaltungen der 37. Spielzeit des Ulmer Zelts in den Vorverkauf. Mit dabei sind die farbenreichen Bläserklänge von Federspiel (30. Mai), der energiegeladene ItaloFolkRock von Luca Bassanese & La Piccola Orchestra Popolare (6. Juni), die irische Folk-Band The Kilkennys (11. Juni), die bezaubernden Gesänge von Latvian Voices (19. Juni), die Rock-Legenden Manfred Mann’s Earth Band (21. Juni) und die innovative Verbindung von akustischen Instrumenten und elektronischen Beats der Klangphonics (2. Juli).

Die kommende Spielzeit läuft von 21. Mai bis 5. Juli. Bereits bekannt waren unter anderen die Auftritte von Shout Out Louds (29. Mai), New Model Army (18. Juni), Grandbrothers (25. Mai) oder Grossstadtgeflüster (27. Juni). Die Veranstaltung mit Bodo Wartke (15. Juni) ist bereits restlos ausverkauft. Für den Abend mit Maxi Schafroth (1. Juni) wird das Kontingent langsam knapp, informieren die Zelt-Macher.

Der Vorverkauf läuft über den Ulmer Zelt-Onlineshop. Zum schon mal Reinhören gibt es wieder eine Spotifiy-Playlist. (AZ)