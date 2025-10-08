„ulmerufer“ wird neuer Treffpunkt für Spatzen-Fans: Was rund um Heimspiele geboten ist

Vor dem Anpfiff an der Jahnhalle noch schnell eine Bratwurst, dazu ein Bier, vielleicht auch zwei oder drei, und so manche Fachsimpelei: Für viele Fans des SSV Ulm 1846 Fußball war das bislang ein festes Ritual bei Heimspielen der Spatzen. Die traditionsreiche Gaststätte am Donaustadions hat seit Anfang Oktober zwar geschlossen und soll schon bald dem modernen Neubau des Beurer-Sportparks weichen. Doch verzichten muss die Fanszene auf ihren Treffpunkt nicht. In Abstimmung zwischen Mitgliedern, Fanvertretern und Vereinsvorstand wurde eine neue Anlaufstelle gefunden: das Lokal „ulmerufer“ in der Stadionstraße.

Als Bistrorant verbindet das „ulmerufer“ die lockere Atmosphäre eines Bistros mit dem kulinarischen Anspruch eines Restaurants. Betrieben wird es von Wilken Gourmet, einem Unternehmen der Wilken Software Group aus Ulm. „Für mich ist das eine Herzensangelegenheit. Nicht nur ein Job, sondern Leidenschaft pur“, sagt Betriebsleiter Marco Braig. Seit seiner Kindheit hat er eine enge Beziehung zum SSV. Großvater und Vater waren bei den Fußballern in verschiedenen Funktionen aktiv, er selbst ist schon lange Mitglied und meint: „Ich bin quasi auf dem Vereinsgelände aufgewachsen.“

Von Dienstag bis Freitag gibt es täglich wechselnden Mittagstisch

In der Gaststätte werden in gemütlich-gehobener Wohnzimmeratmosphäre hausgemachten Speisen aus regionalen Zutaten serviert. „Gut-bürgerlich, vom Zwiebelrostbraten über Linsen bis hin zum Wurstsalat“, erzählt Braig. Von Dienstag bis Samstag, bei Heimspielen auch sonntags, ist von 11.30 bis 22 Uhr geöffnet.

Icon vergrößern Marco Braig ist Betriebsleiter des Lokals „ulmerufer“, das zur Ulmer Wilken Software Group gehört. Foto: Stephan Schöttl Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Marco Braig ist Betriebsleiter des Lokals „ulmerufer“, das zur Ulmer Wilken Software Group gehört. Foto: Stephan Schöttl

Von Dienstag bis Freitag gibt es zwischen 11.30 bis 14 Uhr Mittagstisch mit wechselnden Angeboten. Braig legt großen Wert darauf, dass sich nicht nur die hiesige Fußballszene wohlfühlt, sondern auch alle anderen Gäste. Seit die Jahnhalle geschlossen ist, kommen immer mehr Mitglieder des SSV-Hauptvereins vorbei, die einen neuen Ort für ihre regelmäßigen Treffen suchen. Alle seien willkommen, betont der Betriebsleiter.

Das ist für Fans des SSV Ulm 1846 Fußball rund um Heimspiele geboten

Eine besondere Herausforderung werden die Heimspiele der Fußballer. Dann werden Angebot und Personal aufgerüstet, erstmals am Sonntag, 19. Oktober, rund um die Partie gegen Energie Cottbus. Braig rechnet mit rund 700 Fans, die vor und nach der Partie im „ulmerufer“ vorbeischauen.

Zwei Verpflegungsstände werden aufgestellt, dazu ein Fanshop der Spatzen. Angeboten werden zum Beispiel ein Burger-Menü, passend zum Gründungsjahr des Vereins für 18,46 Euro, und typische Spieltags-Gastronomie: Grill- und Currywurst, Steak, Fleischküchle, Bier, Longdrinks und alkoholfreie Getränke. Braig verspricht: „Wir sind bestens vorbereitet. Bei uns gibt‘s keine Wartezeiten und das Bier wird nicht ausgehen.“

Icon vergrößern Vor dem „ulmerufer“, wenige Meter von der Donau entfernt, werden bei SSV-Heimspielen zwei Verpflegungsstände aufgebaut. Foto: Stephan Schöttl Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Vor dem „ulmerufer“, wenige Meter von der Donau entfernt, werden bei SSV-Heimspielen zwei Verpflegungsstände aufgebaut. Foto: Stephan Schöttl