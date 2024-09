Mit Gastronomie hat Michele Geiger bisher noch nicht so viel am Hut. Doch der 32-Jährige wisse genau, was im Ulmer Nachtleben gefehlt hat. Eine Bier-Pong-Bar, die er unter dem Namen „Beer-Pong-Bar Ulm“ eröffnen will. Bier hier in der englischen Schreibweise, weil das Spiel vor vielen Jahrzehnten in den USA erfunden wurde.

Oliver Helmstädter