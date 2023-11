Um

18:02 Uhr

Brand in Hochhaus in Ulm-Wiblingen

Ein Brand sorgte am Sonntag in Ulm-Wiblingen für einen Einsatz der Feuerwehr.

Von Thomas Heckmann

Ein Kellerbrand in einem achtstöckigen Hochhaus in sorgt für Aufregung in Ulm-Wiblingen.

Großeinsatz in einem Hochhaus beim Einkaufszentrum im Gebiet Erenäcker in Ulm-Wibingen. Gegen 16 Uhr wurde die Feuerwehr wegen eines Kellerbrandes alarmiert. Die Brandursache ist noch unbekannt, die Polizei ermittelt. Rauch zog in die Gänge aller Stockwerke. Deswegen waren mehrere Personen nach Angaben der Feuerwehr in ihren Wohnungen eingeschlossen und mussten gerettet werden. Brand in Ulm-Wiblingen Betroffen waren über 40 Menschen. Verletzt wurde niemand. Im Einsatz waren über 50 Feuerwehrleute, der Rettungsdienst und die Notfallseelsorge. Die Bewohnerinnen und Bewohner aus dem evakuierten Haus kamen bei Schneeregen zunächst in Bussen der Feuerwehr unter. Die Feuerwehr war bis in den Abend damit beschäftigt, mit Hochdrucklüftern das eingerüstete Gebäude zu entrauchen. Am frühen Sonntagabend ging die Feuerwehr davon aus, dass die Menschen die Nacht in ihren Wohnungen verbringen können.

