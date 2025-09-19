Baustelle an der Brückenstraße: Darauf müssen Radler und Fußgänger achten

Die Bauarbeiten zur Neugestaltung der Neu-Ulmer Brückenstraße beginnen am Montag, 22. September. Die Umgestaltung erfolgt im Zuge des Ersatzneubaus der Gänstorbrücke. Das teilte die Stadt Neu-Ulm mit.

Der Gehweg an der Augsburger Straße in Neu-Ulm wird gesperrt

Künftig wird es in der Brückenstraße in beide Richtungen eine barrierefreie Bushaltestelle geben. Der Rad- und Fußverkehr erhält mehr Platz durch neue eigene Wege im Bereich der signalisierten Querung am Augsburger-Tor-Platz. Der Seitenraum des Bereichs wird mit Baumquartieren aufgewertet. Der Umbau der westlichen Straßenseite erfolgt bis Mitte 2026 in drei Bauabschnitten. Mit Beginn des ersten Bauabschnitts ab dem 22. September ergeben sich für den Rad- und Fußverkehr Änderungen in der Verkehrsführung auf der Westseite der Brückenstraße.

Der Gehweg an der Augsburger Straße, auf dem momentan auch Radlerinnen und Radler fahren dürfen, wird gesperrt. Fußgängerinnen und Fußgänger sowie Radelnde werden für die Dauer der Maßnahme entlang der Gebäude auf der Ostseite der Brückenstraße zum Donauufer geführt und von dort weiter zur Donaustraße. Von dort aus geht es auf der bereits jetzt geltenden Umleitungsstrecke weiter. Diese erste Bauphase dauert voraussichtlich bis Ende des Jahres. Je nach Bauverlauf sind die weiteren beiden Bauphasen geplant von Februar bis Anfang Juni 2026 und Mitte Juni bis Mitte Juli 2026. (AZ)