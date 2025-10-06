Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Neu-Ulmer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Neu-Ulm
Icon Pfeil nach unten

Umbau am Ehinger Tor: Ulm gestaltet große Flächen neu für die Landesgartenschau 2030

Ulm

Die nächste Ulmer Großbaustelle: Ein Umbau rund um das Ehinger Tor steht an

Die Stadt Ulm will die großen Asphaltflächen vor dem Ehinger Tor sinnvoller gestalten. Die Landesgartenschau 2030 hat den Planungen neue Dynamik verliehen.
Von Thomas Heckmann
    • |
    • |
    • |
    Das Areal rund um das Ehinger Tor in Ulm wird umgestaltet. Zunächst steht der Umbau der Haltestelle an.
    Das Areal rund um das Ehinger Tor in Ulm wird umgestaltet. Zunächst steht der Umbau der Haltestelle an. Foto: Thomas Heckmann

    Wenn man Baubürgermeister Tim von Winning zuhört, spürt man seine Begeisterung für dieses Projekt und kann sich auch die Dimension vorstellen, die dahinter steht, wenn er einen Vergleich zieht: „Aus der Neuen Straße wurde die Neue Mitte.“ Nun soll der Bismarckring vor dem Ehinger Tor eine komplett neue Aufteilung erhalten, die den Autoverkehr nicht zurückdrängt, aber allen neben mehr Grün auch mehr Raum bietet. Sinnvollere Aufteilungen der Fahrspuren sollen Platz für ein grünes Band zwischen Wilhelmsburg und Ehinger Anlagen schaffen.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden