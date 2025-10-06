Die nächste Ulmer Großbaustelle: Ein Umbau rund um das Ehinger Tor steht an

Wenn man Baubürgermeister Tim von Winning zuhört, spürt man seine Begeisterung für dieses Projekt und kann sich auch die Dimension vorstellen, die dahinter steht, wenn er einen Vergleich zieht: „Aus der Neuen Straße wurde die Neue Mitte.“ Nun soll der Bismarckring vor dem Ehinger Tor eine komplett neue Aufteilung erhalten, die den Autoverkehr nicht zurückdrängt, aber allen neben mehr Grün auch mehr Raum bietet. Sinnvollere Aufteilungen der Fahrspuren sollen Platz für ein grünes Band zwischen Wilhelmsburg und Ehinger Anlagen schaffen.
