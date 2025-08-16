Umfrage im Landkreis Neu-Ulm: Braucht es strengere Regeln für E-Scooter?

E-Scooter und E-Roller liegen im Trend. Weil sie immer beliebter werden, häufen sich die Unfälle und damit verbunden Rufe nach Regeln. Während E-Roller oder Elektromotorroller wie klassische Motorroller einen Führerschein erfordern, ist eine Fahrererlaubnis für die bis zu 20 Kilometer pro Stunde schnellen Elektroscooter nicht nötig. Bei höchstens sechs Stundenkilometer entfällt zudem die Versicherungspflicht. In unserer Umfrage im Landkreis Neu-Ulm wollten wir wissen: Braucht es Regeln beim Nutzen von E-Scootern?

