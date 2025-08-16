Icon Menü
Umfrage im Kreis Neu-Ulm: Braucht es es strengere Regeln für E-Roller?

Illertissen/Senden

Umfrage im Landkreis Neu-Ulm: Braucht es strengere Regeln für E-Scooter?

Immer mehr Menschen sind mit E-Rollern unterwegs, Unfälle häufen sich und einige Zweiräder stehen im Weg. Wir haben Passanten gefragt, was sie davon halten.
Von Regina Langhans
    Zwei E-Scooter-Nutzerinnen werden in Hessen von der Stadtpolizei angehalten. Wir wollten von Passantinnen in Senden und Illertissen wissen, ob sie generell schärfere Regeln für die Nutzung dieser beliebten Fahrzeuge befürworten.
    Zwei E-Scooter-Nutzerinnen werden in Hessen von der Stadtpolizei angehalten. Wir wollten von Passantinnen in Senden und Illertissen wissen, ob sie generell schärfere Regeln für die Nutzung dieser beliebten Fahrzeuge befürworten. Foto: picture alliance/dpa (Symbolbild)

    E-Scooter und E-Roller liegen im Trend. Weil sie immer beliebter werden, häufen sich die Unfälle und damit verbunden Rufe nach Regeln. Während E-Roller oder Elektromotorroller wie klassische Motorroller einen Führerschein erfordern, ist eine Fahrererlaubnis für die bis zu 20 Kilometer pro Stunde schnellen Elektroscooter nicht nötig. Bei höchstens sechs Stundenkilometer entfällt zudem die Versicherungspflicht. In unserer Umfrage im Landkreis Neu-Ulm wollten wir wissen: Braucht es Regeln beim Nutzen von E-Scootern?

