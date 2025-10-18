Umfrage zur Buchmesse: Lesen Sie noch und warum ist es Ihnen wichtig?

Noch bis einschließlich Sonntag, 19. Oktober, läuft die 77. Buchmesse in Frankfurt am Main. Sie entstand vor über 500 Jahren in Nachbarschaft der Gutenberg-Stadt Mainz. 1949 wurde sie vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels wiederbelebt, erst mit regionalen Schwerpunkten. Seit 1988 stehen jedes Jahr Literatur und Kultur eines anderen Gastlandes im Zentrum. In unserer Umfrage in Illertissen und Senden wollten wir wissen: Lesen Sie noch und warum ist es Ihnen wichtig?

Andrea Jöchle aus Schwendi sagt: Lesen ist für mich Entspannung, Unterhaltung und ich lese besonders gerne Psychothriller. Zu meinen Lieblingsautoren zählt Sebastian Fitzek. Zum Lesen komme ich abends im Bett oder im Campingurlaub. Da nehme ich mir drei oder vier Bücher mit und genieße dabei meine Auszeit. Filme sehe ich mir weniger an, weil einem die Bilder vorweggenommen werden. Viel lieber lese ich und verschaffe mir meine eigene Vorstellung.

Max Hartmann aus Illertissen sagt: Vor allem Zeitungen lese ich gerne und regelmäßig. Als Frühaufsteher kann ich es kaum erwarten, die Illertisser Zeitung aus dem Briefkasten zu holen. Ich schätze das vielseitige Angebot über die reinen Nachrichten hinaus, etwa Reiseberichte oder Rätsel. Außerdem hole ich mir bei der Buchhandlung Zanker die Münchner „tz“. Ich bin öfter in der Landeshauptstadt, weshalb mich auch die Neuigkeiten von dort interessieren.

Detlef Franke aus Senden sagt: Das Bücherlesen zählt schon immer zu meinen Hobbys, nur dass mir jetzt das Internet als Bibliothek dient. Ein der Zeit entsprechender Nebeneffekt mag sein, dabei Papier- und Energiekosten zu sparen. Als Kind lernte ich die Schulbücherei kennen, später Bibliotheken, um mir Lesestoff zu holen. Ich informiere mich regelmäßig in der Zeitung. Mich interessieren fremde Länder, ihre Geografie, Landschaft oder Kultur.

Thomas Schubert aus Senden sagt: Ich lese gerne und viel, abends alternativ zum Fernsehen oder im Urlaub. Meine Favoriten sind psychologische und historische Romane, teils Science Fiction. Mich faszinieren die Hintergründe, wie lassen sich tatsächlich stattgefundene Ereignisse weiterdenken? Oder eben dargestellte Situationen, in die man sich hineinversetzt, um am Ende zu erfahren, dass alles anders endet. So haben sich 800 Bücher bei mir angesammelt.