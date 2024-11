Wer macht mit? Jetzt anmelden für den umgekehrten Adventskalender

Unter dem Motto "Eine gute Tat - jeden Tag" bittet die katholische Arbeitnehmerbewegung (KAB) Iller-Donau die Menschen wieder darum, an einer wohltätigen Aktion teilzunehmen. Mit dem „umgekehrten Adventskalender“ können Interessierte aus Weißenhorn und Umgebung sozial benachteiligte Menschen in der Region unterstützen.

Die Idee ist so simpel wie ungewöhnlich: Statt jeden Tag etwas aus dem Adventskalender herauszunehmen, legen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Aktion jeden Tag etwas in eine Adventskalendertasche hinein. Die gefüllte Tasche wird dann zum Geschenk für Bedürftige.

Geboren wurde die Aktion in den Pandemiejahren, heuer wird sie zum vierten Mal aufgelegt. Jedes Jahr haben 100 Spender mehr mitgemacht. 2023 waren es knapp 300 Taschen, freut sich Silke Göltenbodt, Bildungsreferentin der KAB Iller-Donau. Sie hofft, dass die Idee wie im Schneeballsystem weiter große Kreise zieht. Mit der Idee haben Teilnehmer bereits Freunde oder Vereinskollegen angesteckt. Kitas und Grundschulen sammeln Lebensmittel, um die Taschen zu füllen, auch die Realschule St. Hildegard in Ulm ist dieses Jahr dabei. Betriebsräte werben für die Aktion, Fußpflegepraxen haben Kunden dafür gewinnen können, berichtet sie.

Von den Taschen werden die Wohnungslosenhilfe in Neu-Ulm, Illertissen und Senden profitieren, außerdem wird die KAB die Beutel vor den Tafelläden der Region verteilen. Neu hinzu kommt der vom Hochwasser betroffene Landkreis Günzburg als Spendenziel.

Die Aktion sei wichtig, „weil es in unserer Region viele Menschen gibt, die von Armut betroffen sind. Das sind vor allem alte Menschen, geflüchtete Menschen, Suchterkrankte oder Menschen mit psychischen Krankheiten – Menschen, die nicht so viel Glück im Leben haben wie viele von uns“. Durch die hohen Lebensmittelpreise und Lebenshaltungskosten könnten sich die Betroffenen oft nicht viel leisten und freuten sich, wenn sich in einer Tasche neben Nudeln oder Mehl auch alkoholfreie Genussartikel befänden. „Die Resonanz von den Menschen, die die Taschen bekommen, beeindruckt unser KAB-Team jedes Jahr, sie zeigen große Dankbarkeit, manchmal fließen Tränen, spontane Küsse und Umarmungen sind nicht selten“, berichtet Silke Göltenbodt. Ihr selbst macht die Aktion „Gänsehaut, denn sie zeigt die solidarische Gesellschaft in unserer Region“.

So kann man mitmachen und Gutes tun

Eine Anmeldung im KAB-Büro ist möglich per E-Mail an buero.weissenhorn@kab-augsburg.org oder telefonisch unter 07309/9290310 sowie unter www.kab-illerdonau.de/veranstaltungen, dort sind ein digitales Anmeldeformular und ein QR-Code hinterlegt.

Nach der Anmeldung bekommt man eine Tasche zugestellt, die dann bis zum 3. Advent mit Dingen für den täglichen Gebrauch gefüllt wird.

Die Beschenkten freuen sich über haltbare und originalverpackte Lebensmittel, Dinge des täglichen Gebrauchs und Leckereien. Gut geeignet sind etwa Mehl, Zucker, Kaffee, Gewürze, Süßigkeiten und Nudeln, aber auch Zahnpasta und Duschgel. Die KAB bittet darum, auf Selbstgemachtes zu verzichten.

Abgabestellen sind gut im Landkreis verteilt. Sie sind ebenfalls auf der Webseite der KAB Weißenhorn einsehbar. Noch vor Weihnachten werden die gefüllten Adventskalendertaschen an benachteiligte Menschen verteilt.

Übrigens: Anfang November ist die KAB Iller-Donau für die Adventskalender-Idee mit der „Laudato si -Plakette“ ausgezeichnet worden. Ein Preis der Diözese für soziales und ökologisches Engagement