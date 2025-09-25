Icon Menü
Umgestaltung der Kreuzung an der Adenauerbrücke: Bessere Verkehrsanbindung für Radfahrer und Fußgänger!

Neu-Ulm

Die große Kreuzung an der Adenauerbrücke wird für mindestens sechs Millionen Euro umgebaut

Von der Umgestaltung des Knotenpunkts Schützenstraße, Wiblinger Straße und B10 sollen vor allem Fußgänger und Radfahrer profitieren. Das ist der Zeitplan.
Von Michael Ruddigkeit
    Der Knotenpunkt Schützenstraße/Ringstraße/Wiblinger Straße und B10 in Neu-Ulm soll neu gestaltet werden. Dazu wurde jetzt eine Vorplanung erstellt.
    Der Knotenpunkt Schützenstraße/Ringstraße/Wiblinger Straße und B10 in Neu-Ulm soll neu gestaltet werden. Dazu wurde jetzt eine Vorplanung erstellt. Foto: Alexander Kaya

    Hier ballt sich der Verkehr in alle Richtungen: Die große Kreuzung an der Adenauerbrücke in Neu-Ulm gehört zu den meistbefahrenen Verkehrsknoten in der Region. Laut Prognose soll der Verkehr bis 2040 sogar noch um zehn bis 20 Prozent zunehmen. Nun nimmt die Stadt die Umgestaltung des Knotens, an dem sich die Schützenstraße, die Wiblinger Straße, die Ringstraße und die B10 treffen, in Angriff. Das betrifft auch den Orange Campus. Doch bis tatsächlich dort die Bagger anrollen, dauert es noch einige Zeit.

