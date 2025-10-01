Neu-Ulmer Donauuferweg: Was ändert sich für Fußgänger und Radfahrer?

Auf dem Geh- und Radweg an der Donau beim früheren Barfüßer geht es seit Jahren allzu eng zu. Außerdem ist er in keinem guten Zustand mehr. Stadträtinnen und Stadträte diskutieren schon lange über eine mögliche Neugestaltung. Jetzt soll der Neu-Ulmer Donauuferweg endlich umgebaut werden. Für Fußgängerinnen und Radfahrer soll vieles besser werden – auch wenn die Pläne für eine neue Attraktion am Fluss vorläufig in der Schublade verschwunden sind. Was die Stadt vorhat – Fragen und Antworten.

Michael Ruddigkeit Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

89231 Neu-Ulm Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Gänstorbrücke Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis