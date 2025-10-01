Icon Menü
Umgestaltung des Donauuferwegs in Neu-Ulm: Mehr Platz für Fußgänger und Radfahrer!

Neu-Ulm

Neu-Ulmer Donauuferweg: Was ändert sich für Fußgänger und Radfahrer?

Der Donauuferweg zwischen Gänstorbrücke und Kantstraße in Neu-Ulm wird umgestaltet. Was die Stadt dort auf einer Länge von 410 Metern vorhat.
Von Michael Ruddigkeit
    •
    •
    •
    Der Geh- und Radweg an der Donau in Neu-Ulm wird neu gestaltet. Nach langer Vorbereitung hat der Stadtrat jetzt den Beschluss gefasst.
    Der Geh- und Radweg an der Donau in Neu-Ulm wird neu gestaltet. Nach langer Vorbereitung hat der Stadtrat jetzt den Beschluss gefasst. Foto: Alexander Kaya

    Auf dem Geh- und Radweg an der Donau beim früheren Barfüßer geht es seit Jahren allzu eng zu. Außerdem ist er in keinem guten Zustand mehr. Stadträtinnen und Stadträte diskutieren schon lange über eine mögliche Neugestaltung. Jetzt soll der Neu-Ulmer Donauuferweg endlich umgebaut werden. Für Fußgängerinnen und Radfahrer soll vieles besser werden – auch wenn die Pläne für eine neue Attraktion am Fluss vorläufig in der Schublade verschwunden sind. Was die Stadt vorhat – Fragen und Antworten.

